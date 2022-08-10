"Це позбавляє окупантів їхнього головного привілею": експерт пояснив наслідки вибухів у Криму для РФ

Після вибухів в окупованому Криму у російських окупантів виникнуть проблеми з логістичним забезпеченням. Як наслідок, російські війська втратять свою перевагу в кількості стволів артилерії та броньованої техніки.

Окрім того, завдавання таких ударів як напряму зменшує кількість окупантів, так і кількість їхніх так званих "500-их" – відмовників. З кожним таким ударом кількість охочих воювати в Україні зменшуватиметься.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Сергій Грабський.

"Виходячи з того, що російська армія має дуже велику слабину і ця слабина називається "логістичне забезпечення", вона покладається в більшій частині на залізницю. І дуже слабко вона організована у випадку автомобільних перевезень. Таким чином ми серйозно впливаємо на можливість окупантів здійснювати які-небудь операції", – пояснив експерт.

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Він також зауважив, якщо раніше українські війська моглди завдавати ударів в оперативній глибині на території противника, тобто на відстані 40-60-80 км від лінії фронту, то тепер ці удари стають прицільнішими і досягають більш значущих цілей.

"Це розриває логістичні шляхи постачання не просто на 2-5 днів, якщо ми говоримо про рівень оперативного забезпечення, а на 7-10 днів, якщо ми говоримо про рівні стратегічного порядку. Це позбавляє окупантів їхнього головного привілею, переваги у кількості стволів артилерії і в кількості бронеавтомобілів. Тому що руйнуючи таку систему, можна мати хоч 2000 стволів на 1 км, але якщо на цей ствол не буде жодного снаряду, цей ствол перетворюється на купу напівіржавого заліза", – розповів Грабський.

"Така ж сама ситуація і з танками – коли противник просто не може зрушити їх з місця, ту колосальну кількість броньованого іржавого лахміття, яке потребує пального, запчастин і боєприпасів", – додав військовий експерт.

Нагадаємо, раніше Грабський також зауважив, якщо Росія не може захистити небо над Кримом, то й решта територій РФ безпорадна перед українською зброєю.

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