"Це приниження дитини": батьки учнів бунтують проти заплющування очей на "дистанційці"

Українські вчителі під час дистанційного навчання інколи вимагають від учнів заплющувати очі, коли школярі розповідають, наприклад, вірш. Останніми днями саме через це в соцмережах з’явилося достатньо жваве обговорення. Одні батьки заявили, що вважають такі негласні правила принизливими, інші закликають не вигадувати проблем там, де їх немає.

"Підкажіть, чи правомірно знижувати оцінку за відео вірша напам'ять, якщо учень не заплющив очі при розповіді вірша?", – запитала в профільній інтернет-спільноті мати одного з київських учнів.

Та додала: "Чи правомірно вимагати взагалі заплющувати очі на відео, коли дитина розказує вірш напам'ять? Відео знімаємо ми, батьки, і слідкуємо за академічною доброчесністю (щоб дитина не підглядала). В описі домашнього завдання цієї вимоги вказано не було. Намагаюся розібратися".

Пост в Facebook. Авторка повідомила про вимогу заплющувати очі

На допис жінки за перші три години його існування відреагували майже 300 користувачів. Думки батьків учнів розділились. Одні написали, що вважають це приниженням, інші дали зрозуміти, що не вбачають в цьому проблеми.

"Заплющені очі – це якесь приниження дитини. Для чого це вчительці? І без цього видно,коли читають напам'ять, а коли підглядають. Та й в підгляданні немає нічого страшного, як на мене", – прокоментувала пост одна з дописувачок.

Своєю чергою, вже інша дописувачка написала так: "Я думаю, що вчитель хоче переконатися, що дитина розповідає, а не читає з підказки. І, мабуть, якщо мова про оцінки, щоб дитина, яка дійсно вивчила, отримала вищий бал, ніж дитина, яка прочитала".

Ще одна мама висловила думку про те, що не вбачає проблеми.

"Від початку дистанційки, ще під час карантину, так, діти розказують вірші... у школі теж є відповідні умови при розказуванні вірша – і встати треба, і в підручник не дивитись... Майже у всіх гарні оцінки за вірші. Не вбачаю в цьому великої проблеми", – написала дописувачка.

Ближче до вечора, коли з'явилось більше 300 достатньо різних реакцій на цей допис (як зі сторони прибічників, так і з боку противників заплющування очей), пост зник зі сторінки спільноти.

Незадовго до цього мама учня, авторка допису на пропозицію ТСН.ua прокоментувати дистанційне навчання, відповіла що буде намагатися розібратися з вчителем та школою. "Тому поки ніяких коментарів", – відповіла вона нам.

Згодом, коли адміністраторка групи запитала про те, куди подівся пост, авторка допису відповіла, що вона його видалила та попрохала вибачення за надмірно емоційний допис.

Скріншот. Авторка допису згодом написала, що зробила невірні висновки

Щоб не підглядали та дійсно здобули знання

Опитані нами деякі вчителі шкіл кажуть, що дійсно вимагають від дітей під час читання віршів напам’ять інколи заплющувати очі. За їхніми словами, робиться це для того, щоб учні не підглядали в підручник та дійсно здобули знання.

"Вважаю це не примхою, а, навпаки, необхідністю заради академічної доброчесності. Завдання вчителя – дати знання учню. Це ключове. З досвіду дистанційного навчання можу навести приклади, коли учні опускали очі в той час, коли розгорнутий підручник був на підлозі, був випадок, коли підказка-роздруківка була за телефоном учня. Бачимо, що зараз в соцмережі є обурення батьків через заплющення очей. Скажу дуже просто – якщо батьки з учнями раді обдурювати самих себе, то будь ласка. Наслідки нечесних оцінок, отриманих в школі, стануть зрозумілими під час вступу до вищого навчального закладу", – розповіла нам вчителька однієї зі шкіл Києва Вікторія М.

Її колеги додали до цього, що, дійсно, заплющування очей ніде не прописано. "Оцінки не знижуємо, але прохаємо дивитись на екран. Якщо йдеться про учнів молодших класів, то відео знімають батьки, якщо про старшу школу – відео знімає сам учень", – розповіли нам педагоги.

Недовіра до учня – не дуже добре

Своєю чергою, відомий в Україні вчитель Пауль Пшенічка каже, що крайні методи йому не дуже подобаються.

"Хтось з колег просить просто дивитись в камеру та вмикати її. Учні часто з різних причин не хочуть її вмикати. Якщо учень щось підгляне, то хоч навчиться читати, бо скоро забудуть, як читається. Але якісь екстремальні речі не схвалюю. Нічого страшного немає в тому, що людина буде читати вірш із заплющеними очима, але то вже недовіра до учня. Це не дуже добре", – каже Пшенічка.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов в коментарі для ТСН.ua розповів, що ситуація дійсно непроста, але варіанти її вирішення, звісно, є.

"Тут питання довіри та академічної доброчесності. Коли вчитель пропонує таке учням (закрити очі – Ред.), то значить, що він не довіряє, хоче переконатися, що дитина дійсно щось вивчила напам’ять, – каже Сергій Горбачов. – Це питання, дійсно, ніде не прописане. Немає нормативного документа, немає рекомендацій. Я як вчитель такого б не робив. Вважаю, що це прояв певної недовіри та сумнів вчителя у тому, що учень дотримується правил академічної доброчесності. Тому мені здається, що краще цього не робити. Хоч це не заборонено та не прописано. По-перше, варто поважати своїх учнів, по-друге, у вчителя доволі багато інструментарію для того, щоб іншими методами перевірити дотримання доброчесності".

За словами Горбачова, насправді, питання набагато глибше.

"Такого типу завдання (читання віршів напам’ять – Ред.) – це завдання на чисте відтворення, хоч це і вимагає програма. Людина прочитала та розповіла. А сучасна освіта вимагає компетентнісного підходу – дбати не лише про знання учня (що є, звісно, основою, фундаментом освіти), а й рухатися далі: допомагати учневі опанувати певні навички. Це, до речі, передбачено реформою Нової української школи (НУШ), реалізація якої наразі, на жаль, практично призупинилася. У комплексі знання та навички є саме компетентністю. Наприклад, просте заучування напам’ять текстів, на мій погляд, не дуже добре працює. Краще давати завдання на розуміння тексту, його тлумачення. До речі, такі завдання останнім часом почали з’являтися, зокрема в ЗНО. Питання розуміння тексту є дуже важливим. Я вважаю, що якщо вчитель сумнівається в доброчесності, треба шукати інші інструменти", – резюмує освітній омбудсмен.

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