"Це призвело б до самознищення Росії та світу": ексрадник очільника МВС оцінив можливість ядерної загрози

Про це він сказав у коментарі ТСН.

"Ядерної загрози не існує. Я пояснюю, чому. Якщо би Росія застосувала ядерну зброю, то це призвело б до самознищення Росії і взагалі усього світу. Чому? Тому що усі держави світу знають, що тільки наявність ядерної зброї тебе може забезпечити. Руйнуються усі пакти, усі домовленості і усі держави світу починають цю ядерну гонку за те, щоб забезпечити у себе наявність ядерної зброї. І тільки питання часу, коли вона потрапить до тих самих терористів, до тих самих умовних чеченців. Тому світ цього не може допустити. І навіть, коли у березні Путін щось там вякнув про ядерну зброю, йому Сі Цзіньпін зателефонував. Тому що ще раз - не може цього бути", - наголосив Андрусів.

Більше того, він додав, що навіть самі росіяни проти застосування ядерної зброї.

"У березні ми проводили телефонне опитування в Росії, росіяни бояться ядерної загрози так само, як і увесь світ. Навіть 50% не хочуть, щоб Росія відповідала, якби по ним був завданий такий постріл. 50% вважають, що не варто на таке відповідати. І у жодному випадку вони не підтримують нанесення ядерного удару першими", - наголосив ексрадник очільника МВС та керівника ОП.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 139-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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