"Це просто фільм жахів, земля горіла": очевидці в Одесі розповіли про кривавий обстріл Росії

Під час масованого ракетного удару російські терористи атакували Одесу. Понад 300 тисяч абонентів досі залишаються без електропостачання на Одещині. Найскладніша ситуація на півдні обласного центру. Жертвами чергового воєнного злочину стали двоє енергетиків, поранений підліток. Кілька десятків родин залишилися просто неба, бо їхні будинки знищені.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

В Одесі і досі не всюди є електрика

В Одесі та Одеському районі графіки не діють і головне – наразі немає розуміння, коли щось зміниться. Без води вчора було практично все місто, в магазинах розкупили воду, величезні черги вишикувалися до бюветів.

В Одесі люди у бюветі набирають воду

Зрештою до пізньої ночі воду одеситам повернули. А от електрику – лише в окремих районах. Приблизно 800 тисяч споживачів – залишаються без світла.

"Сьогодні і завтра в школах Одещини – вихідні. По-перше, це має знизити навантаження на транспорт, бо трамваї і тролейбуси зупинилися. По-друге, в багатьох школах холодно. Ну і крім того, в навчальних закладах відкрили пункти незламності. Переводити учнів на дистанційку не було сенсу, бо зі зв’язком теж проблема. Він не всюди із перебоями. Об’єкти інфраструктури отримали дуже серйозні ушкодження. З усієї кількості повітряних цілей (ракет та дронів), яким ворог в ніч на неділю атакував Україну, півсотні летіли саме по Одещині", - йдеться у сюжеті ТСН.

"Ви розумієте, що таке 38 ракет на інфраструктуру, наскільки це можуть бути руйнування і пошкодження. Я навіть не хочу це передавати", - каже голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Росіяни вдарили ракетою по житлових будинках

В одному з населених пунктів неподалік Одеси – ракети влучили у житлову забудову. Кілька десятків родин залишилися без даху над головою, а три будинки знищені практично ущент вибуховою хвилею, уламками та вогнем. Дивом люди вижили, всі вони перечекали у підвалах, а потім вибиралися на поверхню крізь полум’я, дітей передавали сусідам через паркани, бо довкола було пекло.

Наслідки обстрілу Одеси

"Це просто фільм жахів, земля горіла вся земля горіла. Такий потужний вибух, ми всі сиділи в підвалі, вилетів склопакет, але якимсь чином мене, дітей і мою маму не зачепило. Тут горить, просто такий був вогонь ми розуміємо, що звідси ми заблоковані, діти злякалися, вони кричать. Дякувати богу, що ми всі живі", - каже мешканка знищеного будинку Анна.

"Все взривається, летить. Дві чи три машини згоріло, наша повністю вщент, стояла ще дідова машина, її буквально взривною волною перекинуло в сусідський двір", - каже Костянтин.

Енергетики нині ліквідовують наслідки атаки. Одесити чекають світла вже хоча б за графіками. Поки що по всьому місту звично гудуть генератори.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 18 листопада 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

Читайте також: