"Це просто нелюди": які будівлі росіяни ракетою атакували у Дніпрі та які наслідки (фото, відео)

Росія ракетою атакувала Дніпро. Відомо про 18 потерпілих, з них 6 - це діти. Росіяни вдарили по місту напередодні близько 17:00. Поцілили в дитсадок, спортивний коледж та підприємство. Діти вижили, бо їх вчасно спустили в укриття після оголошення тривоги.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Наслідки удару по спортивному коледжі

Спортивний коледж, де навчається півтисячі дітей, опинився під ворожим ударом. Анастасія Булаєнко, спортсменка з метання молота, саме пішла у справах, коли пролунав потужний вибух. Вона каже, що постраждала її подруга.

Тренування з шістнадцятьох олімпійських дисциплін були у самому розпалі, коли почалася ракетна атака. Тренер з футболу каже: в укриття пішли одразу.

Обстріл Дніпра

Тут поранення дістали четверо учнів за кілька кроків до укриття - уламками скла.

"Десь за півтори-дві хвилини пролунав перший вибух і потім другий. Чотири дитини - вони якраз добігали в цей момент, спускалися. Крайнє вікно перед укриттям - вони отримали легкі осколкові поранення. Але нічого складного не було", - каже керівник закладу Олег Дерлюк.

Родичі забирають дітей з потрощеного коледжу, де вони жили увесь навчальний рік. Для дітей, кому ніде подітися, бо родичі далеко, коледж організував житло. Тренування після ворожого удару тут проводити неможливо.

"Це просто нелюди! І тяжко уявити взагалі, навіщо це робиться! В нас діти, спортсмени високого профіля, де діти представляють країну нашу. Вони пославляють країну на світовому рівні. І досить прикро, що стається так, що дітям постійно треба сидіти в укриттях, і що є загроза для життя дітей", - каже Олег Дерлюк.

Олег Дерлюк

Водночас юні спортсмени кажуть: тренування продовжать будь-де, аби ворог був не в змозі побавити їх перемог на світових аренах.

Що відомо про потерпілих

У дитячому садку напроти - руїни. Малюків під час удару в групах не було. Побито авто поруч. Водій Антон дивом вцілів. Він саме загальмував перед навчальними закладами.

Рятувальникам довелося гасити пожежі внаслідок атаки. Минулося без тяжких постраждалих, кажуть в ОВА.

"Були наслідки пожежі на одному з підприємств критичної інфраструктури. Там осередок невеликий. Його оперативно рятувальники загасили. Також були загорання автомобіля, які також оперативно були ліквідовані. Постраждалі були з навколишніх будинків, це перехожі", - каже Андрій Кульбач, в.о. заступника начальника Дніпропетровської ОВА.

Загалом 12 постраждалих шпиталізовано, з них пʼятеро діти. Загрози для життя немає.

Наслідки удару по Дніпру

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Потрощений спортколедж та руїни в дитсадку! Наслідки ракетної атаки по Дніпру!

Як повідомлялися, вночі 2 квітня окупанти атакували енергетичні об'єкти Дніпропетровщини і Кіровоградщини. Сили ППО знищили три дрони над півдні Дніпропетровської області.

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