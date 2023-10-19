Це просто шок: “золота” молодь на Хрещатику не змогла відповісти на питання журналіста про оборону Маріуполя

Здавалося б, у світі вже немає людини, яка не знає про події в Україні, тим паче серед українців.

У Києві молодь шокувала відповідями щодо оборони Маріуполя. Ніхто з опитаних на відео не зміг чітко відповісти про ці страшні події повномасштабної війни.

Які відповіді найбільше шокували користувачів соцмереж, розповіла в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Скандальне опитування в Києві

Повномасштабна війна Росії проти Україна триває вже понад 600 днів. За ці півтора роки країна просто вмилася кров’ю, адже окупанти не жаліли нікого. Під час окупації росіяни вчиняють звірства як над військовими чи дорослими, так і над дітьми. І здавалося б, у світі вже немає людини, яка не знає про події в Україні, тим паче серед українців. Та виявляється, є.

Мережу облетіло опитування журналістів Телеграм-каналу “Україна 24/7”. На київському Хрещатику молодь вирішили опитати про події в Маріуполі і відповіді шокують.

Пояснення хлопця

Хлопцю, схоже, дуже весело, адже далі не соромиться заявляти, що він не особливо й цікавився подіями в Маріуполі. А знаєте чому? А щоб себе, бідного, не травмувати.

Київ. Осінь 2023. Війна? Ні, не чули і не хочем чути, взагалі шо за питання, ми тут відпочиваємо.

П. С. Це до того шо українці (не всі але більшість) не готові на мирних перемовин з втратою своїх територій, та всіх похуй на той Крим, Маріуполь і інші території. pic.twitter.com/gMT4E4Qjj4 — tt (@old__but_gold) October 15, 2023

І можна було б сподіватися, що така відповідь — рідкість та, на жаль, не цього разу.

Відповідь дівчини

“Та чесно, без понятія” — сказала ще одна опитана дівчина. Оце відповідь! Тобто, бійці “Азову”, морські піхотинці, нацгвардійці, поліцейські — усі захисники фактично 2 місяці билися за “Азовсталь” без необхідної зброї, без їжі, без води, помирали від поранень та хвороб, а паралельно, як могли, рятували цивільних, їх крили усім можливим озброєнням для того, щоб цей “патлатий”, стоячи під київською кав’ярнею потім сказав: “Я бєз понятія”.

Нагадуємо про події в Маріуполі

Нагадаємо про події на “Азовсталі” і, можливо, після цього герої відео таки вивчать сучасну українську історію, вмиту кров’ю.

20 травня 2022 року гарнізон, який утримував “Азовсталь” у захопленому Росією Маріуполі, отримав від вищого керівництва наказ — припинити оборону. Окупанти не дозволяли евакуювати ані тіла загиблих бійців, ані поранених воїнів, розстрілювали і цивільні колони під час евакуації.

Це був 86-й день спротиву українських захисників — підрозділів морської піхоти та полку “Азов”, Нацгвардії, Прикордонної служби, поліції.

З дня вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, за Маріуполь точилися запеклі бої. Він був відрізаний він основних сил ЗСУ, постачати туди зброю ані повітрям, ані землею стало неможливим або ж без шансів повернутися назад. З великими втратами особового складу гарнізон був змушений відступити на територію металургійного комбінату, але до останнього не здавався.

Саме місто зрівняли із землею, а десятки тисяч цивільних убили. Ховали рідних маріупольці просто у дворах своїх будинків.

Що було з оборонцями “Азовсталі”?

Отримавши наказ від керівництва припинити оборону, з “Азовсталі” виходить близько двох тисяч воїнів і здаються у російський полон. Їх довго не хотіли обмінювати, адже не могли пробачити такий спротив.

Перший масштабний обмін стався 29 червня, тоді з російського полону було звільнено 144 захисники України. Серед звільнених було 95 оборонців “Азовсталі”. Усі хлопці мали тяжкі травми: ампутації, вогнепальні та осколкові, вибухові травми, опіки, тощо.

Не забуваємо, що полон — не курорт, у рота ніхто не заглядає, а якщо щось не подобається чи підозрюють, що багато знаєш, катують. Доказ цьому — 29 липня. Теракт в Оленівці, спланований армією РФ. За даними ворога, 53 українські захисники того дня загинули, ще 130 отримали поранення.

У теракті росіяни звинуватили Україну, самі ж на місце трагедії не допустили жодну з організацій. Досі у полоні перебуває близько семиста оборонців “Азовсталі”.

Показово над хлопцями та дівчатами влаштовують публічні судилища, бо в Росії полк “Азов” визнаний, бачте, терористичним.

У деякої молоді є справи важливіші

Під час опитування одна дівчина відповіла, що у неї “немає часу”. Так, немає в бідної часу, бо ж в Німеччині треба роботу знайти, виплати отримати, погуляти, купити шмаття, ще чогось.

Звісно, свідомої молоді безперечно більше і всіх українців прирівнювати до тих, хто на відео, не варто. Та в мережі на героїв цього відео полився шквал хейту. Люди висловлюють надію, що такі коментарі молодих людей було вирвано з контексту, а усі інші все ж таки знають, що відбувалося та відбувається в Україні.

“Заради кого кращі люди нашої країни віддали своє життя?”;

“Це, надіюсь, жарт? Чи люди й справді не знають, що хлопці звідти досі в полоні? Що кожен, хто зараз в полоні, не має права бути забутим і тому подібне…”;

“Щойно глянув відео, де в (не)людей питають, “що ви знаєте про оборону Маріуполя/Азовсталі”, і стало дуже прикро, що стільки біосміття в місті. Якщо ви впізнали себе в цих людях (не) вітаю, ви довбо*оби”;

“Не забувайте, що це така вибірка. Дурачки є і будуть, і для відео їх спеціально зібрали, щоб було гостріше”;

“Це зрозуміло, що вирвано з контексту саме тих, хто не знають нічого про Маріуполь, і я сподіваюся, що більшість знає, що і як відбувалося. Але сам факт існування таких людей, скільки б їх не було, мене особисто вибішує”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЯКА СТИДОБА! Йшов другий рік повномасштабної війни! А що ви знаєте про бої за Маріуполь?

Читайте також: