"Це просто жах": який вигляд має вулиця у Києві, яку назвали на честь Макса Левіна

Киян обурила відсутність табличок і розмір вулиці, яку назвали на честь Макса Левіна - українського фотографа-документаліста, який загинув від рук російських окупантів на Київщині у березні минулого року. Йдеться про колишню вулицю Багратіона у Солом’янському районі столиці.

Вуличка дійсно невеличка – 100-150 метрів. Тут розміщені складські приміщення, технічні споруди та гаражі. Але є і будинки. Ця вулиця існувала в столиці давно, але з часом її довжину зменшили на користь забудові.

Зараз вона існує у вигляді внутрішньо-квартального проїзду між промисловими спорудами та має сполучення лише з паралельною до неї Смілянською вулицею, до якої веде короткий проїзд.

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"Це просто жах та знущання над пам’яттю людей. Це більше схоже не на вулицю чи провулок, а на прохід між будинками, таким територіям зазвичай не дають ніякі назви", - каже автор відео Владислав Головін.

Після уточнення Сергей Корниенко знову приїхав на вулицю Макса Левіна , минулого разу трохи не те знімав, вибачайте. Це... Опубліковано Vladyslav Golovin Середа, 22 березня 2023 р.

Дописувачі у соціальних мережах погоджуються, що вулиця, яку названо в честь фотографа-документаліста має непрезентабельний вигляд. Мовляв, нові назви вулицям дали, а адресних табличок немає - кошти на перейменування "освоїли".

У Київраді нам пояснили, що коштів на перейменування вулиць не виділялося зовсім.

"Вулиця Багратіонна невеличка, але в центрі Києва, на ній є адреси. Мені здається вона цілком нормальна. Але згодна, що треба якось візуально підкреслити пам'ять про Макса Левіна. Поки не дійшли до цього руки. Встановлення меморіальної таблички і адресних табличок підтримаю і допоможу. Макс Левін дуже класний був", - розповіла сайту ТСН.ua Ксенія Семенова, депутат Київради, одна з ініціаторів перейменування столичних вулиць.

А ось щодо появи нових табличок на інших вулицях, яких досить багато перейменували в Києві, то процес їх появи може затягнутися.

"З цим складно, бо всі різні балансоутримувачі і кожен сам вирішує коли міняти", - коментує депутат Київради.

Нагадаємо, тіло фотографа-документаліста Макса Левіна 1 квітня 2022 року після тривалих пошуків було виявлено у районі села Гута Межигірська у Київській області.

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