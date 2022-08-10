"Це ще не переламний момент у війні": експосол США в Україні прокоментував "бавовну" в Криму

Серія потужних вибухів на аеродромі "Саки" у Новофедорівці в Криму, де за повідомленнями командування повітряних сил ЗСУ було знищено 9 ворожих літаків, – це ще не переламний момент у війні.



Про це у коментарі ТСН.ua сказав колишній посол США в Україні, а нині голова Центру Євразії в Atlantic Council Джон Гербст.



За словами дипломата, удар в Криму – це ще одне "свідчення української винахідливості у боротьбі проти агресивної війни Москви, хоча до чіткої перемоги України це не означає поворотного моменту".



"Це зміцнить мораль українців і зробить Москву більш обережною у використанні Криму для військових ударів по материковій території України", – зазначає Джон Гербст.



На запитання ТСН.ua, чи можуть США після цього таки надати України ракети ATACAMS дальністю 300 км та винищувачі, американських дипломат відповів, що Адміністрація Байдена повільно та боязко відповідає на запити України щодо зброї.



"Разом із тим вже випрацювана модель, за якою через тижні чи місяці після відмови Україні по її запиту, Адміністрація змінює свою думку. Тому, це ще має статися з ATACAMS та винищувачами. Хоча про підготовку українських пілотів на натівських літаках не йдеться. З часом я очікую, що США вирішать надати Україні і ATACAMS, і винищувачі. Але важко передбачити, коли це станеться", – підсумував Джон Гербст.

Нагадаємо, росіяни, які збиралися їхати на відпочинок до тимчасово окупованого Криму, масово відмовляються від поїздок. Водночас ті, хто вже приїхав до півострова, в паніці кинулися тікати назад до Росії. Про це повідомив очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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