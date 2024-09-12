“Це — сексуальне насильство!”: у школі в Дніпрі спалахнув скандал через “відкриті” вбиральні (фото)

Скандал у 121-й школі в Дніпрі — у дитячих вбиральнях немає ані кабінок, ані перегородок. Унітази стоять поруч один з одним без кришок і туалетного паперу. Батьки обурені: діти терплять додому, аби тільки не ходити в туалет у школі.

Фото вбиралень опублікували в місцевих Telegram-каналах.

“На фото дитячі туалети у школі №121. Як ви вже зрозуміли, про приватність тут не чули! Цікаво, директорка школи сама б сходила в таку вбиральню?” — пише “Дніпро оперативний”.

Туалет у школі №121 в Дніпрі / Фото з Telegram-каналу "Дніпро оперативний"

Діти біжать в туалет додому

За словами батьків, туалети перебувають у такому стані ще з часів, коли вони самі навчалися в цій школі.

“Дитина додому приходить після чотирьох уроків і біжить одразу до туалету. Каже там, у школі, неможливо ходити. Та й укриття там таке собі”, — розповіла одна з мам у Мережі.

“121 школа, дитина каже що терпе, але в школі в туалет не ходить. Особливо в бомбосховищі! Брудно, немає туалетного паперу, неприємний запах, немає кришок і навіть немає кабінок. Ну це жах!” — поділилася ще одна жінка.

Туалет у школі №121 в Дніпрі / Фото з Telegram-каналу "Дніпро оперативний"

Учениця пише, що на всю школу є лише одна кабінка на третьому поверсі, однак вона не зачиняється на замок.

Виявилось, що схожа ситуація з вбиральнями не лише в 121-й школі. Так, у 44-й гімназії, на ремонт якої цього року виділили майже 900 тисяч гривень з міського бюджету, між унітазами встановлені лише перегородки — дверцят немає. Відео опублікували батьки учнів у Мережі.

Туалет у гімназії №44 в Дніпрі / Фото з Telegram-каналу "Дніпро оперативний"

Який вигляд повинні мати вбиральні згідно з нормами

В Україні розроблено Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, якого за наказом Міністерства охорони здоров'я мають дотримуватися всі школи. Документ зокрема містить вимоги до організації освітнього простору, здоров’я та гігієни.

Згідно з регламентом, усі туалети повинні оснащуватися кабінками, що замикаються із середини. Перегородки між кабінками та дверцята мають бути вироблені з непрозорих матеріалів та починатися не вище за 0,1 м від підлоги.

Адвокатка Юлія Сегеда каже: примусове оголення дітей та підлітків в такому місці є сексуальним насильством.

“Кому з “дизайнерів” цього жахіття не зрозуміло слово гідність? Я думаю, пора створити комісію та проінспектувати міські навчальні заклади та запропонувати тим, хто прийняв цю роботу та туалет в такому вигляді всім складом ним разом скористатись”, — написала правозахисниця на своїй сторінці в Facebook.

Ремонт планують зробити після закінчення війни

Після розголосу школа на інцидент відреагувала. Втім, про норми, встановлені МОЗ, там, здається, не чули: між унітазами встановили лише перегородки.

Діти досі змушені ходити в туалет на очах один одного, жаліються батьки в Мережі.

Туалет у школі №121 в Дніпрі / Фото з Telegram-каналу "Дніпро оперативний"

У Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради розповіли сайту ТСН.ua, що про ситуацію з туалетами в 121-й школі знають.

На питання, чому вони перебувають у такому стані, нам відповіли, що департамент проводив збори із батьківськими радами, де виявили критичні ремонти, які потрібно виконати у школах міста. Протягом 2020-2021 року, за словами начальника відділу матеріально-технічного забезпечення Олександра Аджимяна, виконали ремонт у 67 школах. Їх планували продовжувати і надалі, стверджує він, однак почалася повномасштабна війна.

“Тому усі ці плани було порушено. І, відповідно, наразі ми капітальних ремонтів не виконуємо, саме з поточною ситуацією, яка є в країні, це війна з агресивною Росією. Але ці проєкти є. Ми плануємо по закінченню воєнного стану знову приступити до цих ремонтів. Саме у 121 школі розроблено проєкт капітального ремонту, а саме вбиралень та їдальні”, — розповів ТСН.ua Олександр Аджимян.

Туалет у школі №121 в Дніпрі / Фото з Telegram-каналу "Дніпро оперативний"

З його слів, учням лишається лише чекати завершення війни та капітального ремонту школи.

“Є кабінки, немає дверей. Головні завдання зараз — це встановлення вікон після “прильотів”. Відповідно, ми обираємо в рамках того фінансування, яке, є. На жаль, багато людей забули, що на період війни є зменшення ресурсів, як фінансових, так і трудових ресурсів, у тих же підрядних організацій, виконавців, заводів виготовлення вікон — є і такі проблеми. Ми обираємо насамперед критично необхідні роботи. Це облаштування укриттів, заміна вікон, дверей, дахів після прильотів. Це наша найперша турбота про життя людей. Щодо кабінок, ми розглянули можливість облаштування відповідно сьогодення і до моменту проведення капітального ремонту”, — відповіли ТСН.ua у міськраді.

Туалет у школі №121 в Дніпрі / Фото з Telegram-каналу "Дніпро оперативний"

Нагадаємо, у Верховній Раді вирішили відмовитися від виготовлення золотих та срібних медалей для випускників шкіл за кошти бюджету.

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