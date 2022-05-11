"Це шок, дика орда": Маляр розповіла про побут російських окупантів у Чернігівській області

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла шокувальні факти про побут російських окупантів під час їхнього перебування в Чернігівській області. Зокрема, так звані кухня, спальня та вбиральня загарбників були розташовані в одному приміщенні.

Про це Маляр розповіла у програмі "Сніданок з 1+1" на телеканалі "1+1".

"Я була у Чернігівській області в тих місцях, де вони (окупанти – ред.) компактно проживали, поки намагалися зайняти цю територію. Я дуже уважно там обстежила і речі, якими вони користувалися, вони все залишили, побут, як це відбувається. Ну, це абсолютно дика орда. І вони ставляться зневажливо не тільки до нас, але й один до одного ставляться зневажливо", – розповіла заступниця міністра.

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Так, вона навела приклад, що російські військові викрали з домівок українців їхні взуття та одяг, навіть білизну. А свої речі залишили на місці.

"Що вони залишили? Взуття їм видали всім однакового розміру. Воно погане якісно дуже, людині незручно. Оце ставлення їхньої держави до їхніх військових. Одяг – це теж все абсолютно неможливо носити, це неякісні речі. Там ні про яку повагу до гідності людини не йдеться", – розповіла Маляр.

"Крім того, я там бачила залишки речовин певних лікарських, які вони вживають додатково. Що мене найбільше здивувало у плані безкультур’я – що в них місце, де вони сплять, де вони їдять і де в них вбиральня – воно все в одній точці розташоване. Це шок. Дика орда", ­– наголосила заступниця голови Міноборони.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр про актуальну ситуацію на фронті та її робочих обов'язках

Нагадаємо, в кінці березня у звільненому від окупантів Тростянці виявили та зняли на відео брудне помешкання російських окупантів – ймовірно, саме те, про яке розповіла Маляр. Зокрема, виявили брудний та заповнений вермішеллю швидкого приготування умивальник.

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