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"Це шок, дика орда": Маляр розповіла про побут російських окупантів у Чернігівській області

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"Це шок, дика орда": Маляр розповіла про побут російських окупантів у Чернігівській області

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла шокувальні факти про побут російських окупантів під час їхнього перебування в Чернігівській області. Зокрема, так звані кухня, спальня та вбиральня загарбників були розташовані в одному приміщенні.

Про це Маляр розповіла у програмі "Сніданок з 1+1" на телеканалі "1+1".

"Я була у Чернігівській області в тих місцях, де вони (окупанти – ред.) компактно проживали, поки намагалися зайняти цю територію. Я дуже уважно там обстежила і речі, якими вони користувалися, вони все залишили, побут, як це відбувається. Ну, це абсолютно дика орда. І вони ставляться зневажливо не тільки до нас, але й один до одного ставляться зневажливо", – розповіла заступниця міністра.

Так, вона навела приклад, що російські військові викрали з домівок українців їхні взуття та одяг, навіть білизну. А свої речі залишили на місці. 

"Що вони залишили? Взуття їм видали всім однакового розміру. Воно погане якісно дуже, людині незручно. Оце ставлення їхньої держави до їхніх військових. Одяг – це теж все абсолютно неможливо носити, це неякісні речі. Там ні про яку повагу до гідності людини не йдеться", – розповіла Маляр.

"Крім того, я там бачила залишки речовин певних лікарських, які вони вживають додатково. Що мене найбільше здивувало у плані безкультур’я – що в них місце, де вони сплять, де вони їдять і де в них вбиральня – воно все в одній точці розташоване. Це шок. Дика орда", ­– наголосила заступниця голови Міноборони. 

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр про актуальну ситуацію на фронті та її робочих обов'язках

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр про актуальну ситуацію на фронті та її робочих обов'язках

Нагадаємо, в кінці березня у звільненому від окупантів Тростянці виявили та зняли на відео брудне помешкання російських окупантів – ймовірно, саме те, про яке розповіла Маляр. Зокрема, виявили брудний та заповнений вермішеллю швидкого приготування умивальник.

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