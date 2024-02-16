“Це схоже на мистецтво”: кардіохірурги у Черкасах провели операцію, яка здавалася неможливою

Хірурги Черкаського обласного кардіологічного центру змогли пересадити серце, коли час йшов проти них. Бо донорське серце знаходилося далеко, а цей орган живе не довго.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

У лікарів було всього чотири години на все. Щоб врятувати одного чоловіка паралельно працювало дві бригади хірургів. У Черкасах і за 185 кілометрів — в Умані. Жодна з них не могла схибити.



У Черкасах був пацієнт, який чекав на донорське серце. В Умані — донор, родичі якого дали згоду на посмертне донорство. І саме звідси почався відлік. Черкаський кардіохірірург Олег Журба почав готувати до пересадки серця хворого, а в Уманський лікарні — почали відбір органу. На вилучення та консервацію серця витратили 25 хвилин із чотирьох годин. Часу було все менше і менше. А ще ж треба привезти орган з Умані до Черкас. Санавіація під час війни не працює.

Скриншот / Фото: ТСН

“Коли лікарі зробили свою справу і сіли в автівку, то вже була відповідальність лише для мене”, — розповів водій Андрій Капшутар.

Він за кермом швидкої десять років. Але тут чимала відстань. Через перепад температур дорога вкрилася ожеледицею. Водій, здається, не їхав, а летів.



“На п’ять хвилин раніше приїхав із запасом, за годину і 35 хвилин від однієї лікарні до іншої. Нормальні умови — це три-три з половиною години, якби їхала цивільна автівка за всіма правилами”, — каже чоловік.



Свої дії обидві бригади кардіохірургів узгоджували по телефону. І коли донорське серце занесли в операційну, реципієнт вже був готовий до пересадки.

“Уявіть, що де має бути серце, там було пусте місце. У цей момент ми почали оглядати донорське серце. Пришити серце — це не така технічно важка операція. Є багато важчих операцій в кардіохірургії, чим трансплантація серця. Але організація самого процесу і післяопераційне ведення — це вже приблизно до мистецтва”, — розповів кардіохірург Олег Журба.

Скриншот / Фото: ТСН





Олександр Прилуцький до трансплантації вже балансував між життям і смертю. Син Ігор каже, що батько вже давно хворіє. Переніс інфаркт та шунтування, йому встановили кардіостимулятор. Але це не допомогало.



“Гірше, і гірше, і гірше. Постійно лягав на реабілітацію на два-три тижні, скажімо так, для підтримки серця”, — розповів син.



Нове серце спочатку запрацювало бездоганно. Але потім — зупинилося. Воно скорочувалося тільки після того, як його стимулювали. Кардіохірурги набралися терпіння, зробили паузу на годину і в них все вийшло — воно почало скорочуватися. Через вісім годин після операції пацієнт прокинувся.

“Прийшов до свідомості, почав самостійно дихати. Ми з ним поздоровался, він потиснув руку, показав великий палець, сказав, що зараз себе почуває добре. Ну, було дуже приємно”, — розповів кардіохірург Вадим Голуб.



Олександр Прилуцький каже: вже і забув, що серце можна не відчувати.



“Коли ти не чуєш, як працює серце, значить воно працює добре. Я вам скажу, що до операції для того, щоб піднятися мені з ліжка, мені потрібно було дві-три спроби. Бо я втрачав свідомість. Тобто я повинен був так спочатку сісти, посидіти. Потім встати, постояти. Якщо я не втратив свідомість, тоді я можу пересуватися”, — розповів Олександр Прилуцький.

Скриншот / Фото: ТСН





Він вже впевнено робить свої щоденні чотири тисячі кроків. І безмежно вдячний родичам свого донора.



“Я буду бачити своїх онуків, як вони будуть рости, бачити своїх дітей”, — каже чоловік.



Цього року в Україні вже зробили п'ять десятків трансплантацій. Попри війну і відсутність санавіації. І ледь не щоразу це спецоперація.

Нагадаємо, у столичному Охматдиті провели унікальну операцію — пересадку печінки з одномоментною корекцією вади серця.

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