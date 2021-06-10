"Це - скотство": Ірина Геращенко та Наталія Мосейчук посперечались через "плівки Медведчука"

Наталія Мосейчук зауважила, що Ірина Геращенко спекулює на темі українських військовополонених.

Депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко не змогла пояснити скандал довкола експрезидента Петра Порошенка через "плівки Медведчука" та посперечалась із ведучою Наталією Мосейчук.

Про це 10 червня йшлось на ток-шоу "Право на владу"

Ірина Геращенко заявила, що журналісти телеканалу "1+1" не висвітлюють інформації про українських військових та полонених, яких утримують окупанти. На це ведуча програми Наталія Мосейчук зауважила, що це - брехня, оскільки випуски новин регулярно починаються із інформації з фронту.

Ірина Геращенко: "Я повністю підтримую вашу позицію щодо Медведчука. Наскільки ми знаємо, він є співвласником телеканалу "1+1". Тут правильні прозвучали речі відносно квартир військовослужбовцям, яких звільнили, але вони залишаються сьогодні без соціальних пакетів. Давайте 25% зарплат всіх співробітників каналу "1+1" за місяць ми перерахуємо на закупівлю квартир, наприклад, Івану Дєєву та Ігорю Козловському. Я віддам всю свою зарплату за місяць. Давайте купимо ці квартири. Порошенко кільком військовослужбовцям квартири купив. Давайте зробимо разом щось хороше для кількох військових. І списки вам віддам".

Наталія Мосейчук: "Списки я візьму, пані Ірино. А те, що ви зараз пропонуєте, і те, на чому ви спекулюєте, це називається скотство".

Ірина Геращенко: "230 українців і кримських татар утримуються сьогодні у тюрмах окупованого Донбасу, 109 українців і кримських татар утримуються сьогодні у Криму і Російській Федерації. Я думаю, що скотство - спекулювати на їх життях і цим не займатися. Списки - і давайте ми разом цим займемся".

Наталія Мосейчук: "Коли Мочанов сказав, що мати не отримала дзвінка від свого сина, коли він був звільнений, а все це підтасовувалося під кабінет п'ятого президента України, дуже хотілося б почути ваші пояснення, чому".

Ірина Геращенко: "Журналісти "1+1" були присутні на всіх звільненнях, де була присутня я. Коли ми забрали Макуха, Герасименка, Лазаренка, ми відразу дали тоді їм телефони. Всі звільнення, які відбувалися, - ми відразу передавали телефони, щоб вони могли зробити цей дзвінок. Скотство, пані Наталя, це - спекулювати на цьому. Звільнення людей було дуже важкою роботою".

Наталія Мосейчук: "Це лідер вашої партії сьогодні сказав".

Ірина Геращенко: "Ви знаєте, хочу сказати, що він правильно сказав. Тому що, мені здається, сьогодні треба об'єднатися навколо того, щоб звільнити 230 і 109 людей. Їх прізвища нікому не відомі. На вашому каналі два роки не виходить жодного сюжету про жодну людину, яку утримує Путін. Про Виговського ви не розповідаєте, про кримських татар, про їх родини. Давайте разом про це розкажемо".

Наталія Мосейчук: "Пані Ірино, мені завжди роблять зауваження, коли я говорю гострі речі. І коли я кажу слово "брешете"... Мені дуже часто роблять зауваження за слово "брешете". Але в даному випадку ви навіть не обманюєте, пані Ірино, ви брешете. Тому що кожен 19:30 випуск "ТСН" у нас про фронт. Жоден інший канал не займається так фронтовими справами, як займається канал "1+1".

"Це – скотство": в прямому ефірі "Право на владу" посперечалися Мосейчук і Геращенко

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