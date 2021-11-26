"Це сьогодні неможливо": Зеленський заявив, що Україна не буде йти в наступ

"Це сьогодні неможливо": Зеленський заявив, що Україна не буде йти в наступ

Президент запевнив, що країна готова захищатися.

Українська армія, попривелику кількість російських військ біля кордонів, йти у наступ не буде.

Про це під час пресконференції 26 листопада сказав президент Володимир Зеленський.

За його словами, країна готова до захисту у разі вторгнення, але йти у наступ не буде. Президент висловив впевненість у тому, що армія готова.

"Вважаю, що ті політичні сили, які сьогодні говорять, що нам треба йти війною, точно не думають про нашу армію. Кудись йти ми зараз не буде. Я вважаю, що люди перш за все. Ми не можемо втратити сьогодні всю нашу армію. Вона потужна, вона забере з собою більше, але це сьогодні не можливо", - наголосив Зеленський.

"Це сьогодні неможливо": Зеленський заявив, що Україна не буде йти в наступ

Як повідомлялося, президент заявив, що Україна повністю контролює кордони і готові до будь-якої ескалації збоку Російської Федерації. За його словами, "ймовірність (військового вторгнення - Ред.) може бути щодня".

Нагадаємо, Росія продовжує стягувати свої війська до українського кордону. Там уже сконцентровано майже 100 тисяч російських військових. За прогнозами, РФ готується напасти на Україну наприкінці січня, або на початку лютого 2022 року.

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