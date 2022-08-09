"Це спосіб комунікації": в ЗСУ прокоментували нібито масове роздавання повісток в Одесі

В одеських Telegram-каналах почали поширювати фото, на яких зафіксовані нібито масові роздавання повісток на вулиці біля входу до пивного магазину. Ці фото прокоментували в ЗСУ.
Так, повістки можуть вручатися в громадських місцях, на вулицях міста і це нормальна практика.
Про це розповіла ТСН.ua начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Так, у Telegram-каналі "Одесса INFO" повідомили про роздавання повісток на вулицях:
- Героїв Крут, 15 біля "АТБ";
- генерала Петрова/І. Рабіна;
- генерала Петрова/Якіра.
Гуменюк зауважила, що на фото зафіксовані військові, проте невідомо, де і коли був зроблений знімок.
"Я не виключаю, що цілком можливий такий порядок дій. Але повістка в такому випадку вручається для того, щоб людина прийшла (до центру комплектування – ред.) та перевірила свої дані в рамках мобілізації", – сказала представниця Сил оборони півдня.
"Повістки можуть вручатися в громадських місцях, на вулицях міста. Це нормальна практика, до якої звертаються представники територіальних центрів комплектування. Повістка може бути вручена не тільки порушникам громадського порядку, повістка – це спосіб комунікації", – пояснила Гуменюк.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону роздавання повісток на блокпостах і вулицях.
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