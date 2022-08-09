"Це спосіб комунікації": в ЗСУ прокоментували нібито масове роздавання повісток в Одесі

В одеських Telegram-каналах почали поширювати фото, на яких зафіксовані нібито масові роздавання повісток на вулиці біля входу до пивного магазину. Ці фото прокоментували в ЗСУ.

Так, повістки можуть вручатися в громадських місцях, на вулицях міста і це нормальна практика.

Про це розповіла ТСН.ua начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Так, у Telegram-каналі "Одесса INFO" повідомили про роздавання повісток на вулицях:

Героїв Крут, 15 біля "АТБ";

генерала Петрова/І. Рабіна;

генерала Петрова/Якіра.

Також читайте Чи означає вручення повістки призов на службу: пояснення адвокатів

Гуменюк зауважила, що на фото зафіксовані військові, проте невідомо, де і коли був зроблений знімок.

"Я не виключаю, що цілком можливий такий порядок дій. Але повістка в такому випадку вручається для того, щоб людина прийшла (до центру комплектування – ред.) та перевірила свої дані в рамках мобілізації", – сказала представниця Сил оборони півдня.

"Повістки можуть вручатися в громадських місцях, на вулицях міста. Це нормальна практика, до якої звертаються представники територіальних центрів комплектування. Повістка може бути вручена не тільки порушникам громадського порядку, повістка – це спосіб комунікації", – пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону роздавання повісток на блокпостах і вулицях.

В Одесі чоловікові вручили повістку після мовного скандалу

Читайте також: