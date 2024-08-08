“Це суцільна брехня”: Корогодський пояснив, чи дійсно підняття податків врятує нашу економіку

Нашу економіку врятують лише західні гроші. Але сьогодні всі мають затягнути пояси.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів бізнесмен, мільйонер, блогер Гарік Корогодський.

“Підняти податки — я не макроекономіст, але я достеменно знаю, що не так багато компаній працюють “в білу”. І якщо підняти податки, я бачив розрахунок, скільки нам це дасть грошей. Я готовий сказати, що цей розрахунок — суцільна брехня. Бо коли піднімають податки, якась кількість уходить у тінь. І чи виросте, чи не виросте — це макроекономічні прогнози, я не знаю. Ми сплачуємо все. Скажуть платити більше, ніж все — будемо платити більше, ніж все”, — каже Корогодський.

На його думку, критикувати владу сьогодні — це найгірше, що може бути.

“У мене є багато питань до влади, дуже багато питань. Але критикувати я собі не дозволяю”, — розповів бізнесмен.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ГАРІК КОРОГОДСЬКИЙ: “За ці слова я би вирвав Гордону язика!”. Усі подробиці у великому інтерв'ю

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