"Це ті, хто в строю": військовий експерт назвав кількість мобілізованих росіян та тих, хто в очікуванні

Військовий експерт Олег Жданов розповів, скільки Росія вже мобілізувала людей для війни проти України.

Про це він повідомив в ефірі Yuotube-каналу ТСН.ua.

"На сьогоднішній день цифра у 220 тисяч, яку називає наш генерал Буданов, це ті, що частково вже на фронті і ті, яких вже оформили - прийняли до навчальних центрів, одягнули і озброїли. Це цифра 220 тисяч. А скільки ще сидить на полігонах у наметових містечка, яких не оформили? Ця цифра може коливатися і до 300-400 тисяч. Росія дуже велика країна", - вважає Жданов.

Водночас він зауважує, що наразі 200-220 тисяч - це ті, хто в строю, а решта тисяч 100 коливається між цивільним життям і мобілізацією.

Варто зазначити, що раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що попри заяви голови Міністерства оборони РФ Сергія Шойгу про те, що 28 жовтня відбулось завершення часткової мобілізації та перехід на строкову службу, в різних регіонах РФ продовжуються мобілізаційні заходи.

У російському Центральному військовому окрузі журналістам місцевого видання повідомили, що процеси мобілізації триватимуть по всій Росії, доки президент Росії Володимир Путін не підпише указ про припинення періоду мобілізації.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив в РФ часткову мобілізацію. Російський міністр оборони Сергій Шойгу оголосив, що в рамках часткової мобілізації до армії планують призвати 300 тисяч людей. Однак, насправді плани Кремля можуть бути набагато більшими.

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