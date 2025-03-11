"Це тривожний "дзвінок": які цілі шукав російський А-50 над Україною і коли чекати удару

В Росії вперше за півроку здійснив зліт рідкісний літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 — про це вчора повідомили моніторингові канали. Як відомо, він здатний виявляти цілі на відстані до 400 км.

На думку військового експерта, колишнього речника Генштаба ЗСУ Владислава Селезньова, це є тривожним сигналом, тому як може свідчити про підготовку російської армії до чергової масованої ракетно-дронової атаки по Україні.

"Літак А-50 — це літаючий радар, який бачить повітряний простір на глибину до 400 км. Він здійснював політ над європейською частиною РФ — Орловською та Тверською областями, але тим не менш бачить він досить далеко. З урахуванням цього, він міг бачити цілі в Україні на відстані 150-200 км (від кордону — Ред.)", — каже в коментарі для ТСН.ua Владислав Селезньов.

За словами експерта, хоча і йдеться про застарілу модифікацію А-50, літак є досить ефективним для дослідження наших територій.

"З чим пов’язаний зліт? З тим, що ми маємо обмежені можливості щодо отримання вчасної розвідувальної інформації про переміщення дорогоцінної для противника техніки? Чи можливо нам бракує систем ППО, ракет для тих самих Patriot? Чи можливо ворог намагався заманити наші винищувачі F-16 в якусь пастку? Я думаю, що ми тут можемо робити лише припущення. Але те, що вчора протягом дня було два рейси, два А-50 позмінно виконували спостережну місію, це безумовно може говорити про те, що Росія здійснює приготування", — пояснює Владислав Селезньов.

Та продовжує: "Те, що у росіян є ресурс для здійснення масштабної ракетної атаки — це очевидно. Те, що ворог після тривалого перериву починає використовувати цю авіатехніку — це дуже тривожний "дзвіночок". Повітряну тривогу ігнорувати не варто. Якщо ворог має верифіковану розвідувальну інформацію, то буде задіювати наявні ресурси, для того, щоб бити".

Що шукає ворог

На це питання Владислав Селезньов відповідає так: "Росіяни шукають не лише наші системи ППО, а й інші важливі військові об’єкти. Шукають і об’єкти виробництва. Ворогу важливо позбавити нас можливості здійснювати масштабні дронові атаки по території Росії. Тому він і буде шукати всі ці об’єкти".

Можливості літака

За словами аналітика, радар на А-50 є допоміжним обладнанням для ворога, є комплексом апаратури.

"Він фіксує радіоелектронне випромінювання, фіксує активність на певних частотах того чи іншого обладнання. Має можливість спостерігати за будь-якою діяльністю. Крім того, що вони гатять по наших військових та енергетичних об’єктах, вони ще й проводять розвідку. Шукають наші системи ППО, об’єкти військово-промислового комплексу, шукають те, що для них важливо", — каже Селезньов.

Та резюмує: "Якщо ми проаналізуємо останні атаки ворога, то можна сказати так: окупанти застосовують різні компоненти. Балістичні ракети, ракети наземного, повітряного та надводного базування. Зараз російська армія не може повністю споряджати бомбардувальники Ту-95МС всіма ракетами, тому як є певна виснаженість цієї техніки. Але, тим не менш, чергова ракетно-дронова атака може бути досить масштабною. Думаю, питання не в кількості ракет, а в кількості розвіданих цілей".

Україна вже збивала такий літак

У січні минулого року тодішній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що ЗСУ знищили один такий літак. За словами військових, такий борт є "очима та вухами російської авіації".

За неофіційними даними, до повномасштабного вторгнення у Росії було 9 таких літаків. Вартість кожного — 330 млн. доларів.

Раніше повідомлялось про те, що у Путіна висловились про знищення літаків А-50 та Іл-22 в Україні.

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