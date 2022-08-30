"Це тривожний сигнал": експерт і військові пояснили небезпеку для України від іранських безпілотників

Після низки новин про те, що Росія отримала іранські безпілотники Mohajer-6 и Shahed для війни в Україні, цю інформацію прокоментували експерти та військові.

За словами українських військових, станом на сьогодні вони ще не бачили цих апаратів у роботі.

Водночас військовий експерт Сергій Грабський розповів у коментарі ТСН.ua, що іранські безпілотники – тривожний сигнал для України.

Для Росії це серйозний вид безпілотників, зауважили в ЗСУ.

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"Раніше вони, росіяни, повідомляли про власні ударні розробки. Але в роботі їх не було видно. Скоріш за все, вони виявились неефективними. Нові безпілотники – не просто розвідувальні, а ударні. Згідно з даними противника, вони будуть націлені на наші ЗРК, на HIMARS. Своєю чергою, для нас ці безпілотники – нова повітряна ціль, яка буде знищена", – запевнили українські захисники.

Попри небезпеку іранських безпілотників, Україна може збивати такі цілі, запевнив Грабський.

"Росія не має досвіду ведення бойових операцій з такою технікою. Це роки і роки. Так, ці безпілотники є. Як будь-яка зброя, вони можуть бути небезпечними, але як ми вправно збиваємо "Орлани", так само будемо збивати і ці", – сказав військовий експерт.

На його думку, передана Росії кількість безпілотників не змінить кардинально ситуацію на фронті.

"Зараз ЗСУ працюють над тим, щоб мати краще забезпечення антидроновими придушувальними системами. Я б не говорив про те, що ця кількість безпілотників кардинально змінить ситуацію на фронті. Наскільки вони якісні? Була інформація, що в них часто відмовляють системи, що вони падають. Друге питання – чи має Росія засоби обслуговування?" – сказав Грабський.

Він додав, що противник від самого початку не приділяв значної уваги безпілотникам: "Потім став нарощувати, потім навчився збивати наші безпілотники. Система наведення, система управління та система ліквідації буде постійно вдосконалюватись. Це сталі реалії нашої війни".

Військовий експерт також прокоментував випадки, коли армія Росії використовувала з військовою метою безпілотники свого МНС.

"Це викликає здивування. Як так – "друга армія світу" не може забезпечити себе безпілотниками, не може забезпечити свої потреби?" – зауважив Грабський.

Він додав, що зараз Росія намагається відчайдушно знайти можливості, щоб втримати ситуацію під контролем.

"Так, отримання безпілотників Росією – це тривожний сигнал, тому що це є переходом до зброї 21 століття. Але це зроблено дуже запізно", – наголосив експерт.

Нагадаємо, за інформацією видання Washington Post, Росія отримала від Ірану першу партію ударних безпілотників, які після навчання будуть використовуватися у війні проти України.

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