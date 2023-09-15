“Це увійде до підручників військового мистецтва”: як атака на Чорноморський флот ускладнила життя росіянам

Удар по Чорноморському флоту РФ дозволяє стверджувати про те, що сьогодні ситуацію контролює Україна і є можливість ураження будь-якого військового об’єкту на території тимчасово окупованого Криму.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua висловив речник Української добровольчої армії “Південь”, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

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“Те, що відбулося в Севастополі, може свідчити про найголовніше — навіть найбільш захищена, на перший погляд, і особливо на думку російської сторони, база Чорноморського флоту РФ, сьогодні не є таким безпечним об’єктом. Тобто тут ми маємо і безпекову компоненту, і військово-політичну, а також моральне задоволення для всіх українців”, — каже Братчук.

“Це показало, що ті заяви або натяки, які періодично робили Збройні сили України, стосовно того, що процес демілітаризації тимчасово окупованого Криму буде відбуватися планово і що всі військові російські об’єкти нашого Криму відомі, внесені до відповідних реєстрів і свого часу вони всі будуть знищені”, — додав він.

Процес демілітаризації Криму пришвидшується

“Вогневий контроль у різних формах, про який йшла мова і те, що немає безпечного місця для окупантів на території півострова, ця ситуація підтверджує. Ворог не може почуватися у безпеці на жодному об’єкті, на жодній локації, що, власне, після Севастополя вже підтвердила і Євпаторія, де було тріумфально знищено відповідний комплекс протиповітряної оборони”, — розповів експерт.

“Це ще далеко не все. Ми можемо говорити не лише про комплекс ППО, в цьому ракурсі ми можемо згадати і “вишки Бойка” тощо. Це те, що сьогодні дає нам можливість рухатися вперед, що практично наповнює змістом процес демілітаризації тимчасово окупованого Криму і, власне, підтверджує слова, що ворог не може почуватися у безпеці на будь-якій локації”, — прокоментував Братчук.

Попередження для жителів Криму

Також, за його словами, це попередження для кримчан: “Не треба знаходитися максимально близько до військових об’єктів РФ. Більше того — якщо ви хочете пришвидшити процес демілітаризації, якщо хочете жити у безпеці, тобто в Україні, то можете надсилати свої координати до відповідних чат-ботів та інших структур”.

“Процеси відбуваються, вони йдуть планово. Далі буде”, — підкреслив експерт.

“Морський бій”

“Найлегше нам було б, якби Чорноморський флот РФ якимось чином раптово зник. Тим не менш, ми бачимо, що ця гра, яка називається “морський бій”, відбувається за участі двох гравців. Навіть якщо в одного гравця фактично немає на сьогодні таких військово-морських сил, які є у РФ у Чорноморський морі. Наші військово-морські сили не можуть таким похвалитися”, — говорить Братчук.

“Але з іншого боку, наші ВМС — це унікальна структура, яка вже настільки знизила потенціал ворожого флоту, що це увійде до підручників історії військового мистецтва сучасност”, — зазначив він.

Чорноморський флот РФ втратив домінуючу роль

“Якщо ми говоримо про зменшення домінуючої ролі Чорноморського флоту РФ саме у Чорному морі, то на сьогодні цієї домінуючої ролі вже немає. Ми вже більше не будемо говорити про те, що російський флот є найголовнішим у Чорному морі. Зробила це все Україна”, — зауважив експерт.

“Я вже згадував “вишки Бойка” — тобто Чорноморський флот залишився без “вух”, без “очей”. Це те, що дозволяло йому моніторити не лише повітряний простір наших територіальних вод, а також вод наших партнерів і союзників. Це те, що допомагала ворогу контролювати нашу акваторію і блокувати наші порти”, — прокоментував Братчук.

“Я сподіваюся, що це теж стане сьогодні аргументом до того, що зернова ініціатива, а саме Чорноморська, буде сформована і запрацює через порти “Великої Одеси”. Власне, про територію Криму ми говоримо те саме, що це були і “вуха”, і “очі” російського флоту і сухопутного угруповання на території Криму”, — сказав Братчук.

Таких ударів буде більше

“Це те, що дозволяє нам стверджувати про те, що сьогодні є наш контроль і можливість ураження будь-якого військового об’єкту на території Криму. Принаймні зробити це зараз буде набагато легше, ніж було до крайніх подій”, — додав він.

“Я сподіваюся, що й надалі такі події будуть відбуватися на різних локаціях. Як приклад, давайте додамо туди міст через Чонгар або знищення “Калібрів” у Джанкої. Тобто всі ці елементи є одним цілим у процесі демілітаризації Криму”, — резюмував експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БРАТЧУК: У Криму розпочався морський бій! Путін скиглить про переговори, але є НЮАНС!

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