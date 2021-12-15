Це вам не коти: до чого готуватися, якщо ви вирішили завести мавпу вдома

Це вам не коти: до чого готуватися, якщо ви вирішили завести мавпу вдома

Попри милий вигляд, можуть і вкусити.

Всесвітній день мавп - свято, яке жартома вигадали американські студенти, набуло великої популярності у світі. ТСН познайомилася з мавпочками, які живуть у вольєрах зоопарку, та з тими, кому дістався цілий будинок. Їхні господарі кажуть: мавпи - це вам не коти. Чому і до чого готуватися тим, хто хоче мати таку екзотичну тваринку вдома, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 14 грудня.

Вони граються, бешкетують і наслідують людей. Інтернет переповнений відео з цими жвавими і кмітливими створіннями.

У столичному мінізоопарку – час обіду. Окрім зеленої мавпи Сені, у цьому зоопарку живуть едипові тамарини. І найменші мавпочки у світі - карликові мармазетки. Важать до 120 грамів. Попри милий вигляд, можуть і вкусити.

А ігрунка Мона живе у приватному будинку. Власниця Наталя вперше побачила цих мавпочок у Таїланді. По мрію довелося їхати аж в Одесу і викласти за неї понад 50 тисяч гривень. До появи домашнього улюбленця, каже, готувалася завчасно. Читала про особливості характеру та раціон цих мавпочок. На обід Мона полюбляє перепелині яйця, м'ясо, м'який сир. Коли господарів немає вдома, Моні не буває сумно. До оператора Даніеля Мона особливо прикипіла під час знімання. В якийсь момент мені навіть довелося взяти камеру до рук.

Українці найчастіше тримають вдома мавп, які менше одного метра і вагою до 4 кілограмів. Втім зоологи пояснюють, мавпа потребує більше уваги, ніж коти і собаки. А ще вони зазвичай не привчені до туалету і залишають специфічний запах. Нерідко господарі, награвшись, відмовляються від тварин

Наталю це шокує. Таких людей вона не розуміє. Бо свою Мону вона любить на рівні з трьома дітьми.

Журналістка Юлія Ткач

Нагадаємо, що раніше у Великій Британії жінка нагодувала мавпу кокаїном, а потім намагалася змити в унітаз.

До чого готуватися тим, хто хоче мати вдома мавпу