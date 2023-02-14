"Це вб'є Росію раніше, ніж війна": політолог розповів, за яких умов у РФ спалахнуть бунти

У Росії справжні протести можливі лише тоді, коли громадяни цієї країни не матимуть чого їсти, що раніше було в СРСР. А тому санкції - це основна зброя України.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua сказав політолог Борис Тизенгаузен.

"Я сумніваюсь, що якісь регіони вийдуть зі складу Росії. Це якась мутна історія та не знайшов конкретних імен активістів, які готові робити референдум на території Росі. У Путіна є Кадиров, а той може відправити у ці регіони своїх бойовиків та у крові потопити акції непокори. Путін дуже боїться протестів. У Росії вже давно проводяться дослідження, які вивчають настрої регіонів, де дуже чітко видно, що регіони, які могли б бути дуже багатими, живуть погано. На думку представників бідних регіонів, жирують лише Москва та Петербург. Ні про який справедливий поділ доходів ніколи не йшлось. Але зараз ще рано говорити про протести. Треба щоб Росія стала слабкою", - сказав політолог.

Тизенгаузен додав, що протести в РФ можливі тоді, коли рівень життя росіян значно погіршиться та станеться поразка на війні проти України.

"У протест в Росії я вірю лише за умови, що росіянам уже не буде що їсти. От СРСР розвалився в основному через економічні причини. Тоді просто не було чого їсти. Тоді багату країну загнали в нікуди. А тому санкції - це наша основна зброя, бо Путін нам спокою не дасть. Завдяки санкціям у РФ великий дефіцит в економіці. Це може вбити Росію раніше, ніж війна. Але наші західні союзники бояться розвалу РФ, бо це ядерна країна. От уявіть собі, що у Кадирова буде ядерна зброя. Тут навіть Кім Чен Ин адекватніший", - пояснив політолог.

Нагадаємо, напередодні п'ять регіонів РФ проведуть референдуми в онлайн-форматі за незалежність і вихід зі складу Росії. Представники опозиції окремих регіонів заявили про намір воювати на боці України та просити допомоги в НАТО та ЄС щодо від'єднання від РФ.

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