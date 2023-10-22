“Це відбулося на першому триместрі”: Євгенія Емеральд розповіла, як ексчоловік вперше проявив до неї агресію

Захисниця Євгенія Емеральд поділилася новими подробицями гучного скандалу з колишнім чоловіком Євгеном Стипанюком. Вона розповіла, що вперше у їхніх стосунках пішло щось не так, коли вона була на першому триместрі вагітності.

В ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua Євгенія розповіла, що чоловік на тиждень залишив її саму, бо вона пішла погуляти з подругами.

“Він дуже агресивно зреагував, коли я сказала, що була зі своїми подругами в СПА. Сказав, що так можуть робити лише повії: “Жінки ходять в СПА, щоб зніматися”. Сказав, що не буде на мені одружуватися, щоб я скинула карту, буде кидати гроші на дитину. І зник на тиждень. Це був шок, тому що тут така любляча людина, а тут агресор”, – каже Євгенія.

За її словами, тоді вона не знала, як реагувати, бо раніше ніколи не стикалася з такою поведінкою, не знала, що таке аб’юз і тиранія. Євгенія хотіла скасувати весілля.

“Після цього він каявся дуже сильно. Просив пробачення, стояв на колінах за два тижні до весілля. Я ж скасувала весілля, але він благав мене, щоб ми одружилися. Ми одружилися, хоча моя мама вже тоді казала: “Женю, почекай, нащо одружуватися, почекай, пізнай людину”, – розповіла Євгенія.

Вона каже, вважала, що дитина має зростати в повноцінній сім’ї, у шлюбі, тому не послухала поради мами.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЄВГЕНІЯ ЕМЕРАЛЬД: Мовчати я не буду! Мій чоловік домагався жінок! Деяких - брав силою!"

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