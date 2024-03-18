Це все нагадує Бахмут: росіяни стирають Сумщину з лиця землі, сотні прильотів і бомб (відео)

Чому ворог почав так нещадно нищити українську північ і як виживають українці за кілька кілометрів від "Мордора" – в ексклюзиві TSN.ua.

Сотні прильотів і пейзажі, які вже нагадують Бахмут. Українське прикордоння на Сумщині – під постійним вогнем росіян. Найбільше страждають невеличкі прифронтові села! Російські окупанти ж не цураються нічого – гатять по мирних українцях, знищують будівлі під нуль та відкрито перешкоджають евакуації мирних! Чому ворог почав так нещадно нищити українську північ і як виживають українці за кілька кілометрів від "Мордора" – дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна для TSN.ua.

Це відео просто бере за душу. Воно з нагрудної камери поліцейського Дмитра Піддубного, який просто під ворожим обстрілом евакуює літніх людей з села Луговка, що на Сумщині. Ще 13 березня рашисти вгатили по місцевому мосту через річку Ворсклу, який буквально з’єднував невеличке прикордонне селище з цивілізацією. Без нього жити там неможливо, хоча і без того життя там - зовсім не малина. Ось який насправді вигляд має прикордоння. На цьому відео українські військові біжать по повністю зруйнованому селищу на поміч цивільним, на дім яких щойно впала російська керована авіаційна бомба.

Російські окупанти нещадно гатять бомбами та ракетами по українському прикордонню! Чи ненайбільше від ворожих обстрілів, як не дивно, страждає Сумська область. І хоча говорять про це не так багато, але насправді ситуація в регіоні дуже складна. У місцевій військовій обласній адміністрації наводять жахливі цифри. Кількість російських атак тут зашкалює як ніколи і постійно зростає. Порівняти ситуацію можливо лише з прифронтовими зонами: тільки на Запоріжжі, Харківщині, Донбасі та Херсонщині ворог гатить частіше. Наприклад, 17 березня на Сумщині зафіксували аж 341 вибух – більшість з них – це розриви ворожих “Градів”, робота артилерії противника або ж мінометний вогонь, але найстрашніша сила – це російські КАБи. Ці бомби у 250, а подекуди у 500 та 1000 кілограмів нікому шансу не залишають.

Протягом дня 17 березняросіяни здійснили 60 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 341 вибух.

Станом на 8 ранку 18 березня на Сумщині уже пролунало близько 150 вибухів. Найбільше потерпає Велика Писарівка. 17 березня рашисти буквально знищили центр селища. Через це її жителів вирішили евакуювати. Тоді з Великої Писарівки вивезли 26 дітей та майже 200 дорослих. Порятунок мирних мешканців продовжується і зараз, повідомляє "Радіо Свобода".



"Немає транспортного сполучення, адже за тиждень скинули на громаду кілька сотень керованих авіабомб. Знищили всі мости через річки в громаді, і до сіл дістатися неможливо. Тобто ймовірно, що там залишаються люди, і ймовірно, що залишаються діти", – йдеться у повідомленні.

Кореспонденти “Ми – Україна” побували в селі Середина-Буда, яке також перебуває під постійним ворожим вогнем, і навіть самі потрапили під обстріл. Колись у тихому і мирному містечку тепер вибухи не вщухають.

Проте виїжджати звідси можуть та й хочуть не всі, навіть попри правила, встановлені владою. У 5-ти кілометровій зоні близ кордону від 26 лютого 2024 року діє особливий правових режим, який обмежує права громадян на цій території.

"Заборонити вільний вʼїзд (допуск), перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не повʼязаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, проведенням аварійних, рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх попередженням, розкриттям та розслідуванням в межах пʼятикілометрової зони від державного кордону України поза межами населених пунктів у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Суми", – передає Сумська ОВА.



Утім, у Сумській ОВА просять людей зберігати спокій і попереджають, що Мережею ширяться чутки, що посиливши обстріли, ворог намагатиметься знову наступати з півночі. В ОВА кажуть, що це неправда – ЗСУ не фіксують підвищення активності ворогів на суходолі і в разі чого – готові зустрічати російських окупантів.



Нагадаємо, що російські добровольці з "Російського добровольчого корпусу", легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону заявляли, що однією з цілей рейду на Бєлгородщину та Курщину є знищення військових об’єктів РФ, які були задіяні в обстрілах мирних українських сіл і міст на Півночі та Сході України.

Накинув оком на українське прикордоння і Путін. У першому ж виступі після “переобрання” на пост президента, він заявив, що РФ спробує створити так звану “санітарну зону” на території України. Рашисти мріють захопити Харківщину, Сумщину, Дніпропетровщину, Запоріжжя та інші регіони, щоб нібито убезпечити власне населення від обстрілів. Ну що тут скажеш: “президент” на ерефії – не новий, методи теж старі.

Команда ТСН.ua закликає усіх українців бути максимально обережними. Якщо ваш населений пункт зазнає регулярних обстрілів - не нехтуйте своєю безпекою, погоджуйтесь на евакуацію, адже немає нічого ціннішого за життя.

❗️На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЦЕ ВСЕ НАГАДУЄ БАХМУТ: росіяни стирають Сумщину з лиця землі! Сотні прильотів і бомб!".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін, виступаючи у своєму виборчому штабі, заявив, що продовжить війну і створить на теренах України так звану "санітарну зону".

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