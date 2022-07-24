"Це все, що потрібно знати про угоди з Росією": реакція світу на обстріл порту росіянами після підписання договору

Світ засуджує Росію за невиконання підписаних у п’ятницю у Стамбулі угод щодо експорту українського зерна, втім Україна зобов’язується і надалі працювати над своєю частиною домовленостей.

Росіяни напередодні обстріляв крилатими ракетами Одеський порт, але у звичній для себе манері заявили, що це не вони. Втім, слова агресора вже не викликають довіри - десятки урядів зреагували на цинічне порушення Москвою своїх зобов’язань, йдеться в ТСН.

Угода з Росією про експорт українського зерна не протрималася й доби. Вже на наступний після підписання ранок ворог випустив по Одеському порту 4 крилаті ракети типу «Калібр» - повідомили в оперативному командуванні «Південь». 2 вдалося збити, 2 влучили у споруди порту. Речник українського МЗС Олег Ніколенко на «Фейсбуці» закликав ООН та Туреччину, як сторони угоди, вплинути на Росію, що її порушила.

«Російська ракета - це плювок Володимира Путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна», - зазначено в дописі.

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Втім, в офіційній заяві, розповсюдженій від імені Генсека ООН Антоніо Гуттереша, який у день підписання називав домовленість «проблиском надії», обмежились рішучим засудженням ударів по порту. Угода обов’язкова до виконання - нагадав Генсек ООН. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар теж завив про стурбованість, але додав, мовляв, росіяни їм повідомили, що не причетні до ударів по українському порту.

«Те, що такий інцидент стався одразу після домовленості щодо вивезення зерна, нас дуже стурбувало. Проте ми продовжуємо виконувати наші наші зобов’язання щодо угоди, якої ми досягли вчора, і ми також сказали, що виступаємо за те, щоб сторони продовжували співпрацю, спокійно і терпляче», - заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Тим часом для десятків західних лідерів очевидно, що угоди з Росією не варті паперу, на якому підписані. «Росія нехтує міжнародним правом і зобов‘язаннями», - зреагував у «Твіттері» головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

«Підпис російських керівників тепер мало що означає», - додала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

«Це все, що потрібно знати про угоди з Росією», - прокоментувавла прем’єрка Естонії Кайа Каллас.

«Допоки росіяни не продемонструють, що вони здатні дотримуватися угод, які укладають, допоки не дадуть розуміння, що сприймають ці домовленості серйозно, усе це не вартує переговорів. Вони демонструють, що не сприймають це серйозно», - заявив американський дипломат Вільям Тейлор в інтерв’ю ТСН.

Втім, Україна заявляє про готовність і надалі виконувати свою частину зобов’язань. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков прокоментував у «Фейсбуці»: ми не зробили жодної поступки Росії. Підписання угоди стало можливим, бо ЗСУ повернули контроль над островом Змїним, тим самим відновивши судноплавство каналом Дунай-Чорне море. «Залізничники, автодорожники та портовики щодня, як і вся країна, працюють в умовах військової агресії. І ніхто з нас не планує зупинятися, адже саме цього хоче окупант, зруйнувати інфраструктуру, знищити економіку, тим самим послабивши армію», - написав він.

Міністри закордонних справ Чехії, Литви, Латвії у своїх заявах наголосили: лише посилена військова допопмога Україні по-справвжньому здатна змінити ситуацію. А також - посилення санкцій: про це в інтерв‘ю ТСН сказала пані посол України у США Оксана Маркарова. Однією із головних вимог залишається визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Це потягне за собою вторинні санкції щодо тих, хто продовжує вести бізнес із агресоркою.

«Це рішення, яке дійсно буде мати ефект, дуже важливий, щоб всі краіни світу, не тільки наші друзі і партнери, які вже працюють над санкційними політиками разом із нами, а всі країни світу, розуміли, що поки Росія не змінить свою поведінку і не забереться з України, працювати з цією країною ризиковано», - переконана Оксана Маркарова.

Сенатський комітет схвалив пропозицію визнати Росію спонсоркою тероризму. Останнє слово залишається за Державним департаментом. Видання «Політіко» цього тижня вийшло із статтею, в якій ідеться, що спікерка палати представників Ненсі Пелосі цього тижня дзвонила держсекретарю Ентоні Блінкену і пригрозила, що коли рішення не ухвалить він, Конгрес знайде можливості зробити це самотужки.

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