“Це ж як в туалет ходити”: у Дніпрі в ТРЦ не дозволили жінці годувати грудьми немовля (відео)

У торгівельно-розважальному центрі в Дніпрі жінці не дозволили годувати грудьми немовля. Інцидент стався у примірочній магазину одягу. Продавчиня послалася на правила магазину і порівняла грудне вигодовування з походом до вбиральні.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла місцева мешканка Ірина Черниш.

Що сталося в магазині

“Дніпро, ТРЦ Караван, магазин одягу Colin’s. Я з чоловіком і сином-немовлям обираю собі на примірку дві пари джинсів, у цей час малий починає плакати з вимогою їсти. Ми беремо джинси і йдемо до примірочної для годування і примірки. Будній день, всі, крім однієї роздягальні, вільні. Я сідаю і починаю годувати, чоловік стоїть з візочком навпроти і чекає, аби забрати сина і дати мені джинси”, – написала жінка.

У цей час, за її словами, повз роздягальні пройшла продавчиня-консультантка. Вона побачила мати дитиною, зупинилася і сказала, що в їхньому магазині годувати не можна, адже це заборонено правилами. Співробітниця додала, що для цього в ТРЦ є окрема кімната.

Скандал стався у магазині Colin’s в Каравані / Фото: Ірина Черниш

“В мене першу секунду відняло мову, оговталась – кажу: ”Правилами магазину? Ви впевнені? А якщо моїй дитині треба зараз поїсти?” І тут вона, остаточно втрачаючи людське обличчя, видає фразу, від якої на мене рухнула стеля: “Ну годувати це ж як в туалет ходити, для цього є окреме приміщення”, – розповіла Ірина Черниш.

Тоді жінка попросила покликати адміністраторку. Розмову із нею пара записала на відео. Співробітниця магазину спростувала, що годування заборонено їхніми правилами, однак спитала в жінки, чи зручно їй “так”.

“У свою чергу адміністраторка також намагалася виправдати свою колегу, закопуючи репутацію магазину ще більше: “Можливо, вона зробила зауваження і мала на увазі, що вам треба було прикритися від людей? Вам так зручно (говорячи про частину моєї груді, якою я кормила)?” – розповіла Ірина Черниш.

Жінка годувала дитину в магазині одягу / Фото: Ірина Черниш

За словами жінки, їй стало огидно, що вона має захищати право на годування дитини перед працівницями магазину, тому емоції взяли верх і очі налилися сльозами. Вона написала про важливість грудного вигодовування, його складнощі та звернулася до компанії Colin’s.

Як реагують в Мережі

У коментарях до публікації Ірини Черниш сотні жінок підтримали її, поділилися своїм досвідом та подякували їй за розголос.

“Народжуваність впала. Грудне вигодовування на низькому рівні. А хто таки наважився народити і годувати в такий важкий час, ще й підпадає під осуд. Це сюр”, – написала користувачка Олена Дідух.

“А скільки жінок мовчать про схожі випадки. Ця проблема потребує розголошення для того, щоб ні одна з жінок не соромилася годувати дитину грудьми, щоб суспільство зрозуміло, що це норма за будь-яких обставин”, – написала Крістіна Агаркова.

Однак знайшлись і ті, хто засудив жінку.

“Зробили з мухи слона, нічого страшного не сталося. Це примірочна, ви зайшли, закрийте двері і все. Люди є різні і не всі хочуть дивитися на ваші молочні залози, і це нормально! А якщо “я же мать” може годувати де хоче, то сядьте на лавочку і нагодуйте в центрі ТЦ. Справа в тому, як ви виставили цю ситуацію, хоча винні ви”, – написала Вікторія Мовчан.

Наталя Капустян також вважає, що жінка мала пройти до кімнати “матері та дитини”, а ситуація не потребує розголосу:

“Якщо в ТРЦ є кімната для мами та малюка (звісно не вбиральня), то треба було туди пройти. А так, як кажуть “ситуация яйца выеденного не стоит”.

Годувати грудьми у публічному місці – нормально

Засновниця ГО “Молочні ріки України”, психологиня, консультантка з грудного вигодовування Ксенія Соловей у коментарі сайту ТСН.ua розповіла, що грудне вигодовування – це норма, яку має отримувати кожна дитина. У молоці матері є близько тисячі інгредієнтів, які потрібні дитині, щоб вона нормально росла, розвивалася і була здоровою.

Один з принципів грудного вигодовування – годування на вимогу (тобто тут і зараз). Адже прикладання до грудей для дитини – це не тільки поїсти, а попити, заспокоїтися, заснути, пережити якісь неприємні відчуття. Перші півроку немовля годується виключно молоком матері, а перші три місяці прикладатися до грудей може кожні 30 хвилин. Для мами теж важливо, щоб дитина часто прикладалася до грудей. Адже її організм розуміє, що молоко потрібне, і воно виробляється на потребу.

“Тому не можна сказати, що жінці потрібно було в цей момент кудись піти і там погодувати. Це потрібно шукати цю кімнату для матері і дитини, де вона є, скільки це займе часу, поки вона туди потрапить. І весь цей час дитина буде плакати”, – розповіла Ксенія Соловей.

Крім того, такі кімнати часто об’єднані з туалетом. Тобто це дійсно не місце для годування. Там є пеленальний столик, можна помити дитину, але немає де сісти. Крім того, дитина годується не 10 хвилин, а в місяць може важити 4,5 кг. Тому тримати немовля на руках стоячи важко.

Експертка з грудного вигодовування підкреслила, що це процес, на який не потрібно звертати увагу. В Україні немає законів, які б його забороняли. Навпаки, намагаються створювати умови, щоб жінка робила це будь-де.

“Ви бачили світлину. Там не видно нічого, щоб могло засмутити когось. Дитина приклалася і все. А якщо хтось там щось побачив, у всіх дорослих людей є шия, і можна повернути голову в інший бік, щоб не бачити цього”, – розповіла Ксенія Соловей.

За її словами, годувати дитину у публічному місці - це навпаки круто, адже це реклама грудного вигодовування.

“Коли жінку, годуючу грудьми, бачать наші діти, підлітки, вони бачать, що це нормально. Розуміють, як годують дітей. А не лише бачать рекламу суміші по телевізору. Тому й виросла ось така дівчинка, яка побачила це і вона в шоці, тому вигадує, що так не можна”, – вважає Ксенія Соловей.

За її словами, багато жінок не знають, як влаштоване грудне вигодовування, тому дивляться на на груди жінки лише як на сексуаліовану частину тіла. Насправді перша функція грудей – годувати.

Експертка каже, що під час війни особливо важливо розуміти, який непростий шлях материнства. Для того, щоб налаштувати грудне вигодовування перший місяць мама прикладає дуже багато зусиль, щоб це відбулося комфортно, не боляче.

“Мама перший місяць, коли все налаштовує, вона всю свою увагу, весь свій час присвячує дитині, вона втрачає те, якою вона була активною до вагітності, до народження дитини. Це непросто, іноді жінки можуть мати післяпологову депресію. І тут вона разом із чоловіком і дитиною пішла знайти собі одяг. Весь час її тіло перетворюється на щось нове. Поки вона була вагітна їй один одяг був потрібен. Коли народила - ще не одразу старий, це все поступово. Їй потрібні звичайні речі, вона йде, вся родина допомагає, щоб вона змогла це зробити. Приходить і отримує ось таке. Вона може годувати будь-де”, – підкреслила експертка з грудного вигодовування.

У Colin’s вибачилися

Компанія Colin’s відреагувала на публікацію Ірини Черниш у коментарях і вибачилася за ситуацію, що склалася.

“COLIN’S не засуджує, і ні в якому разі, не забороняє грудне вигодовування в магазині. З персоналом вже проведено роз’яснювальну роботу. Запевняємо, що подібні ситуації більше не повторяться в мережі магазинів COLIN’S. Ми щиро сподіваємося, що всі Ваші наступні візити до наших магазинів будуть приносити лише позитивні емоції”, – написав представник компанії.

Утім, жінка відповіла, що вважає реакцію компанії абсолютно непропорційній ситуації, що трапилася.

“Вчора ваші представники змусили мене з дитиною пережити стрес та приниження, а ви вибачившись в коментарі до посту пропонуєте мені купити у вас джинси”, – зазначила Ірина Черниш.

Вона закликала провести тренінги для персоналу і переглянути політику та створення регламентів взаємодії з жінками, що годують.

Грудьми всюди годують по всьому світу

Варто зазначити, що про важливість грудного вигодовування кажуть по всьому світу. А також пояснюють, що відкрито годувати дитину у публічних місцях – це нормально. Наприклад, в Австралії політик годувала свою двомісячну дитину грудьми в парламенті.

"Жінки продовжать народжувати дітей, і якщо вони хочуть виконувати свою роботу, бути присутніми на робочому місці та доглядати дитину…то ми повинні забезпечити їм таку можливість", – прокоментувала сенатор Кейті Галлахер.

Читайте також: