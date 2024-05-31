Це жах: ракета влетіла у п'ятиповерхівку в Харкові, люди – під завалами

Внаслідок ударів по місту є загиблі і поранені. Рятувальники шукають людей під завалами.

Чергова трагедія у Харкові! В ніч проти 31 травня рашисти знову завдали кілька ударів по житловій забудові. Одна з ворожих ракета влучила у п’ятиповерхівку і забрала життя людей. Наразі рятувальна операція триває.

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Харків знову атакували балістикою

Близько опівночі почався обстріл Харкова. За даними Повітряних сил, вдарили росіяни п’ятьма ракетами С-300 чи С-400 з Бєлгородської області. Час підльоту – мінімальний, тож харків’яни за лічені хвилини почули перші вибухи.

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Загалом вибухів було більш ніж 10, писали місцеві. Над містом бачили заграву від влучання ракети. Незабаром на зв’язок із першими новинами вийшов мер Харкова Ігор Терехов і повідомив про страшне. Були "прильоти" по щільній житловій забудові – рашисти влучили по багатоповерхівці. Лічені хвилини і – знову вибухи, там само:

"Попередньо повторні "прильоти" – туди ж, куди й перші "приходи". За інформацією ДСНС, під завалами п’ятиповерхівки можуть бути люди".

А ось і відео наслідків прильоту у Новобаварському районі міста від ДСНС. Російська ракета влучила у будинок, зруйнувавши цілих три верхні поверхи: п’ятий, четвертий і частково третій. Рятувальники одразу взялись за гасіння пожежі та евакуацію тих, чиї квартири вціліли. Робити це вкрай важко та небезпечно – у дворі купа уламків та понівечених авто, а сама будівля може частково обвалитися.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Це жах! Ракета влетіла в п'ятиповерхівку у Харкові: під завалами – люди!

Зруйнований будинок у Харкові внаслідок атаки 31 травня / Фото: Associated Press

У ДСНС уточнили, що такі наслідки не лише тут. Руйнації сталися за різними адресами, серед них – житлові будинки, інші об'єкти цивільної інфраструктури, а також загорілась хвойна підстилка соснового бору.

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару по п’ятиповерхівці загинуло п’ятеро людей, травмовано щонайменше 25 – серед них діти, а також медичний працівник і поліцейська, що прибули на місце трагедії. Багато хто залишився цього дня без дому. Сім’ї з дітьми ніч провели у "Пункті незламності".

Вже зранку можна було засвітла роздивитися руйнування і вони жахають. "Приліт" нагадує укус хижого звіра, який відтяв одразу кілька поверхів.

Руйнування в Харкові внаслідок атаки в ніч проти 31 травня / Фото: Олег Синєгубов

ДСНС у Харкові шукає людей під завалами

Одне з місцевих ЗМІ публікує кадри, що беруть за душу! Чоловік з дружиною шукають свого сина, який жив у зруйнованому будинку. Вони намагаються додзвонитися до нього, але в слухавці – довгі гудки і жодної відповіді.

Чоловік намагається додзвонитися до сина, який жив у зруйнованому будинку / Скриншот

Наразі рятувальна операція в Харкові триває. Команда ТСН.ua висловлює свої співчуття рідним і друзям загиблих, і бажає якомога швидшого одужання постраждалим від цинічного удару РФ. Сподіваємось, рашисти отримають сповна за все те горе, яке вони несуть до Харкова та всієї України.

В ці хвилини хочеться вкотре показати всі ці кадри нашим партнерам і союзникам, деякі з яких досі забороняють бити їхньою зброєю по російській території. Якщо це було б можливо, ЗСУ вже давно знищили б ті кляті С-300, які безкарно гатять по Харкову, ще під Бєлгородом.

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Атака на Київ

Вдарили рашисти 31 травня і по столиці. На щастя, у Києві минулося без жертв, проте не без руйнувань. Як повідомили в ДТЕК, уламками ракети було знищено трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі столиці. Повного знеструмлення району вдалося уникнути завдяки швидкій реакції та професіоналізму українських енергетиків, утім з десяток приватних будинків навколо таки прокинулись без світла.

"Уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці. Як тільки дозволила безпекова ситуація, енергетики ДТЕК почали повертати світло. О 8:10 нам вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами. Без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. До кінця дня маємо повернути електрику", – повідомили в ДТЕК.

У КМВА також розповіли деталі про удар по столиці. Київ уночі 31 травня атакували крилатою ракетою "Іскандер-М". На щастя, на всі 100 відпрацювала ППО. Уламки ж понівечили приватне домоволодіння, СТО, автомийку, складські приміщення та шість приватних авто.

Наслідки ракетного удару по Києву вночі 31 травня / Фото: КМВА

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