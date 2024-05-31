Це жах: ракета влетіла у п'ятиповерхівку в Харкові, люди – під завалами

Внаслідок ударів по місту є загиблі і поранені. Рятувальники шукають людей під завалами.
Чергова трагедія у Харкові! В ніч проти 31 травня рашисти знову завдали кілька ударів по житловій забудові. Одна з ворожих ракета влучила у п’ятиповерхівку і забрала життя людей. Наразі рятувальна операція триває.
Деталі жорстокої атаки на місто та найактуальніше з Харкова – дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна для TSN.ua.
Харків знову атакували балістикою
Близько опівночі почався обстріл Харкова. За даними Повітряних сил, вдарили росіяни п’ятьма ракетами С-300 чи С-400 з Бєлгородської області. Час підльоту – мінімальний, тож харків’яни за лічені хвилини почули перші вибухи.
Загалом вибухів було більш ніж 10, писали місцеві. Над містом бачили заграву від влучання ракети. Незабаром на зв’язок із першими новинами вийшов мер Харкова Ігор Терехов і повідомив про страшне. Були "прильоти" по щільній житловій забудові – рашисти влучили по багатоповерхівці. Лічені хвилини і – знову вибухи, там само:
"Попередньо повторні "прильоти" – туди ж, куди й перші "приходи". За інформацією ДСНС, під завалами п’ятиповерхівки можуть бути люди".
А ось і відео наслідків прильоту у Новобаварському районі міста від ДСНС. Російська ракета влучила у будинок, зруйнувавши цілих три верхні поверхи: п’ятий, четвертий і частково третій. Рятувальники одразу взялись за гасіння пожежі та евакуацію тих, чиї квартири вціліли. Робити це вкрай важко та небезпечно – у дворі купа уламків та понівечених авто, а сама будівля може частково обвалитися.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Це жах! Ракета влетіла в п'ятиповерхівку у Харкові: під завалами – люди!
У ДСНС уточнили, що такі наслідки не лише тут. Руйнації сталися за різними адресами, серед них – житлові будинки, інші об'єкти цивільної інфраструктури, а також загорілась хвойна підстилка соснового бору.
За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару по п’ятиповерхівці загинуло п’ятеро людей, травмовано щонайменше 25 – серед них діти, а також медичний працівник і поліцейська, що прибули на місце трагедії. Багато хто залишився цього дня без дому. Сім’ї з дітьми ніч провели у "Пункті незламності".
Вже зранку можна було засвітла роздивитися руйнування і вони жахають. "Приліт" нагадує укус хижого звіра, який відтяв одразу кілька поверхів.
ДСНС у Харкові шукає людей під завалами
Одне з місцевих ЗМІ публікує кадри, що беруть за душу! Чоловік з дружиною шукають свого сина, який жив у зруйнованому будинку. Вони намагаються додзвонитися до нього, але в слухавці – довгі гудки і жодної відповіді.
Наразі рятувальна операція в Харкові триває. Команда ТСН.ua висловлює свої співчуття рідним і друзям загиблих, і бажає якомога швидшого одужання постраждалим від цинічного удару РФ. Сподіваємось, рашисти отримають сповна за все те горе, яке вони несуть до Харкова та всієї України.
В ці хвилини хочеться вкотре показати всі ці кадри нашим партнерам і союзникам, деякі з яких досі забороняють бити їхньою зброєю по російській території. Якщо це було б можливо, ЗСУ вже давно знищили б ті кляті С-300, які безкарно гатять по Харкову, ще під Бєлгородом.
Читайте провідні новини дня:
- (Не) можна бити по РФ: чому США та Німеччина так бояться наших ударів по цілях на території Росії
- Скільки триватимуть оповіщення ТЦК чоловіків на вулицях: експерт назвав сценарії
- Ексклюзивний прогноз погоди на червень: місяць буде жахливим
Атака на Київ
Вдарили рашисти 31 травня і по столиці. На щастя, у Києві минулося без жертв, проте не без руйнувань. Як повідомили в ДТЕК, уламками ракети було знищено трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі столиці. Повного знеструмлення району вдалося уникнути завдяки швидкій реакції та професіоналізму українських енергетиків, утім з десяток приватних будинків навколо таки прокинулись без світла.
"Уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці. Як тільки дозволила безпекова ситуація, енергетики ДТЕК почали повертати світло. О 8:10 нам вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами. Без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. До кінця дня маємо повернути електрику", – повідомили в ДТЕК.
У КМВА також розповіли деталі про удар по столиці. Київ уночі 31 травня атакували крилатою ракетою "Іскандер-М". На щастя, на всі 100 відпрацювала ППО. Уламки ж понівечили приватне домоволодіння, СТО, автомийку, складські приміщення та шість приватних авто.
Читайте також: