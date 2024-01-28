“Це злість на самого себе!”: командир штурмової роти розповів про втрати побратимів на війні

Найбільший страх — це втрата або поранення бійців, які перебувають під моїм командуванням. Моє найбільше бажання — щоб весь мій особовий склад залишився живий та неушкоджений.

Про це розповів командир штурмової роти спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” на позивний “Чіча” в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA.

Він втратив одного бійця під час свого командування ротою — Кирила Баєва, який загинув під час захисту Соледара на Донеччині. За словами командира, він особисто зателефонував його батькам. І це був найважчий дзвінок у його житті.

“Я не можу передати, як це важко, тому що ніяка фізична біль… це емоції, які ти раніше не відчував. Це злість, бажання помсти, злість на самого себе, тому що я, як командир, розумію, що якщо є якісь помилки, то я повинен їх виправити. Але це одна помилка, яку, на жаль, вже немає змоги виправити. Єдине, що я маю зробити, це зі своїми хлопцями і в цілому з підрозділом перемогти у цій війні та забрати якомога більше життів тих покидьків, які прийшли на нашу землю. Я вважаю, що саме це буде гідною відповіддю на смерть Кирила”, — розповів “Чіча”.

Він каже, що особисто телефонував його батьку загиблого.

“Я вважав, що саме я повинен це зробити. І це була найважча телефонна розмова, яку я мав у своєму житті”, — каже військовий.

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