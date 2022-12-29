"Це значне досягнення нашої ППО": начальник КМВА про ракетну атаку РФ по Києву

Під час російської ракетної атаки по Києву вранці 29 грудня українська протиповітряна оборона виявила 16 цілей, всі вони були знищені. Критична інфраструктура міста не постраждала.

"Всього за інформацією від повітряних сил над повітряним простором міста Києва було виявлено 16 повітряних цілей, і всі вони знищені. Це значне досягнення нашої протиповітряної оборони", - сказав у коментарі ТСН начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він зазначив, що в Дарницькому районі столиці через уламки російських ракет постраждало три будівлі. В одній з них були поранені чотири людини. Серед них 14-річна дитина.

"Вони перебувають зараз у лікувальних закладах. Їм надається медична допомога", - зазначив Попко.

Нагадаємо, очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов показав уламки збитих російських ракет під час масованої атаки 29 грудня. Їх виявили поліцейські в кількох районах Київської області. Частини крилатих ракет знайшли на полях поряд із населеними пунктами.

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