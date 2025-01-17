"Це зрада": лідер словацької опозиції зробив різку заяву щодо зовнішньої політики Фіцо

За словами Міхала Шимечки, місце Словаччини не поруч із Росією, а в Європі.

Зовнішня політика словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо, зокрема його поїздка до Путіна у грудні та суперечка із президентом України Володимиром Зеленським через припинення транзиту російського газу, є свідченням державної зради, що підриває інтереси не тільки Словаччини, а і Євросоюзу.

Про це сказав лідер партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка в інтерв’ю міжнародній оглядачці ТСН.ua Яні Слєсарчук.

"Я вже багато разів казав, що це дійсно перетинання червоної лінії й це зрада інтересів Словаччини та наших партнерів. Для мене це очевидно. І я не здивований, що відбулися публічні протести, тому що місце Словаччини не там [не серед поплічників Кремля – ред.]. Місце Словаччини в Європі, і ми всі це цінуємо, як я це бачу", - зазначив політик.

Шимечка також зауважив, що для нього дуже важливо, що у Словаччині дуже багато людей підтримують Україну.

"В нас дуже багато солідарності щодо підтримки України. Політики інколи перекручують ситуацію для того, щоб налаштувати частину електорату проти України, щоб сприяти зростанню антиукраїнських настроїв. Я вважаю, що це треба зупинити, тому що це буде погано не тільки для наших взаємин, а й для майбутнього", - підкреслив він.

Лідер словацької опозиції підкреслив, що за будь-яких обставин українці та словаки завжди будуть сусідами, а скоро і разом будуть в Євросоюзі.

"Тому навіть чутливі питання, скажімо енергетичні, не треба перекручувати. І не треба робити так, щоб вони працювали проти нас", - наголосив Міхал Шимечка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Фіцо зрадив Словаччину! Його КОНКУРЕНТ приїхав до Зеленського! Ексклюзив ТСН з Міхалом Шимечкою

Нагадаємо, президент України у п'ятницю, 17 січня, зустрівся у Києві з делегацією опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" на чолі з її лідером Михалом Шимечкою. Володимир Зеленський зазначив, що розмова була конкретною й конструктивною.

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