Це - звичайний шантаж: гендиректор "Оператора ГТС України" про відмову Газпрому постачати газ Болгарії та Польщі

Країни не погоджуються на шантаж, яким фактично є вимога змінити умови довгострокових контрактів щодо валюти сплати за обсяги газу.

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон прокоментував відмову "Газпрому" постачати газ Болгарії та Польщі. Він назвав такі дії звичайним шантажем. І зауважив, що країни не погоджуються на шантаж, яким фактично є вимога змінити умови довгострокових контрактів щодо валюти сплати за обсяги газу.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.

"Газпром" щороку продавав Болгарії 2,2-3 млрд куб. м (контракт передбачає 2,9 млрд) природного газу, а Польщі - від 9,6 до 11 млрд куб. м. Всі умови прописані у контрактах. Але "Газпром" висунув вимогу розраховуватись за газ рублями, що не передбачено контрактом. Крім того, це може розглядатись як порушення санкцій відповідними європейськими компаніями. Це - звичайний шантаж. "Газпром" в черговий раз продемонстрував, що він є ненадійним постачальником газу, використовує газ як зброю та засіб політичного впливу. Звісно, Польща і Болгарія мають право позиватись до Газпрому за порушення контракту", - зазначив він.

Макогон наголосив, що реакція Європи буде адекватною - швидка відмова від російських енергоносіїв та введення ембарго на їх імпорт.

"Росія минулого року отримала за експорт енергоносіїв майже 260 млрд доларів, а цьогоріч тільки з початку війни вже майже 40 млрд. Ці кошти використовуються на фінансування агресії проти України. Тому ми повністю підтримуємо введення ембарго. Крім того, вже сьогодні можливо повністю зупинити транзит через Північний Потік-1 без суттєвого впливу на споживачів, а необхідні обсяги тимчасово може транспортувати українська та польська ГТС, що значно посилить безпеку наших газогонів та ослабить позиції кремля", - повідомив гендиректор "Оператора ГТС України".

Він додав, що прораховувати логіку "Газпрому" складно, бо вона базується не на ринкових, а політичних засадах.

"Вірогідно, у більшості контрагентів настає час сплати рахунку на наступний період, і "Газпром" звертається до них зі своєю пропозицією про оплату в рублях. Як бачимо, країни не погоджуються на шантаж, яким фактично є вимога змінити умови довгострокових контрактів щодо валюти сплати за обсяги газу", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання, чи можуть ці країни замістити об’єми російського газу, Макогон зазначив, що Польща давно заявляла, що не планує продовжувати закупівлі газу з РФ після 2022 року.

"Вийшло трошки раніше. Вони давно готувалися до повної відмови від російського газу, тому багато інвестували в диверсифікацію маршрутів постачання газу: побудували СПГ термінал, газогін у Норвегію, газогони до Словаччини та країн Балтії. Тому наразі ризиків для Польщі не вбачаю", - сказав він.

За словами Макогона, Болгарія теж почала диверсифікувати постачання, значну частину газу вже отримує з Азербайджану через Туреччину. Має доступ до СПГ терміналів у Греції. Скоро планується запуск газогону IGB.

"Крім того, за останні п'ять років було побудовано багато інтерконнекторів між європейськими країнами, що дозволяє вільно транспортувати газ між країнами. Зважаючи на це, я не бачу великих ризиків для зазначених країн, а для "Газпрому" - це початок швидкої втрати європейського ринку газу", - резюмував він.

Нагадаємо, Польща оголосила про повну незалежність від російського газу.

Читайте також: