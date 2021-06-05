Центри вакцинації проти COVID-19 на вихідні працюватимуть в 10 містах: що змінили, щоб уникнути натовпів

Щеплення відбувається вакциною китайського виробництва CoronaVac.

На вихідні, 5 і 6 червня, мешканці 10 міст України, які зареєстровані в додатку "ДІЯ", зможуть щепитися від коронавірусу. Минулі вихідні масова вакцинація розпочалася у Києві, Одесі, та Львові - там запрацювали центри вакцинації. Зокрема у столиці спостерігалися скупчення і черги.

Про те, що змінили нині, щоб уникнути натовпів - 4 червня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Працівники амбулаторії обдзвонюють, тих хто зареєстрований в додатку "ДІЯ" на вакцинацію. Ті, хто підтверджує своє бажання вакцинуватися, отримують смс-повідомлення з конкретним часом. Але поки така опція доступна для мешканців міст, де відкриються центри щеплень.

Цими вихідними це буде у Києві, Одесі, Львові, Тернополі, Рівному , Полтаві, Кременчуку, Лубнах, Миргороді та Горішні Плавнях.

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У центрах масової вакцинації будуть працювати мобільні бригади. Щеплення відбувається вакциною китайського виробництва CoronaVac. Для повної імунізації потрібно 2 дози з інтервалом 28 днів.

Віктор Ляшко перед призначенням на посаду міністра охорони здоров'я пообіцяв провакцинувати 5 мільйонів українців. Тобто за літо провести 10 мільйонів щеплень. Вже на посаді від своїх слів не відмовляється. Каже будуть нарощувати темпи щодня.

Минулими вихідними центри вакцинації працювали у Львові, Одесі та Києві. Тоді щепили близько 5 тисяч громадян. У столиці люди стояли у черзі на вулиці, в приміщенні. У столиці обіцяють, що цими вихідними натовпів не буде.

Щоб цього разу уникнути скупчення людей, у київському й центрі вакцинації вирішили розвести потоки. В одну чергу будуть ставати ті, хто отримав смс-запрошення з конкретним часом , в іншу ті - хто зареєстрований в "ДІЇ", однак персонального запрошення не має. Ці потоки не мають перетинатися один з одним.

Новини України: у центрах вакцинації намагаються уникнути натовпів

Також вирішили збільшити кількість мобільних бригад майже вдвічі, аби вакцинація відбувалася швидше. Однак і киян просять дотримуватися запису, щоб уникнути черг і незручностей.

Поки що центри вакцинації працюватимуть у суботу - неділю. Однак, якщо кількість вакцини в Україні буде достатньою, аби забезпечувати щоденний потік охочих, то центри будуть працювати щодня.

Нагадаємо, що в Україні вакцинація від коронавірусу почалась лише наприкінці лютого і станом на початок червня було вакциновано понад 1,2 мільйона людей. Другу дозу вакцини уже отримали понад 142 тисячі осіб.

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