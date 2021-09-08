Центром Києва пройдуть урбаністи, екологи, транспортники та антизабудовники, щоб оголосити свої вимоги

Центром Києва пройдуть урбаністи, екологи, транспортники та антизабудовники, щоб оголосити свої вимоги

Свій марш активісти презентували біля зруйнованої будівлі "Квіти України".

У столиці організовують перший київський об’єднаний марш містян. Урбаністи, екологи, транспортники та антизабудовники пройдуть колонами центром Києва, щоб оголосити свої вимоги. Зокрема, зупинити хаотичну забудову міста, вирубку дерев, припинити зноси історичних будівель, реформувати транспортну систему, розробити та затвердити новий Генплан столиці.

Про це 8 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Новини України: у Києві організовують перший об’єднаний марш містян через свавілля забудовника

Свій марш активісти презентували біля зруйнованої будівлі "Квіти України". Забудовник вирішив знести колишній магазин-оранжерею і побудувати офісний центр. На захист будівлі стали активісти та місцеві жителі. Демонтаж вдалося зупинити, а чергове свавілля забудовників стало відправною точкою для організації "Маршу за Київ", який пройде 2 жовтня.

"Ми вимагаємо зупинити забудовне насилля над містом. Ми вимагаємо чисту воду і повітря. Ми вимагаємо міста, у якому буде проведена транспортна реформа", - зазначила архітекторка Ульяна Джурляк.

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