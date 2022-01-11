Церковне свято 11 січня: за що вбили 14 тисяч немовлят у Вифлеємі, або чому страждають невинні

Церковне свято 11 січня: за що вбили 14 тисяч немовлят у Вифлеємі, або чому страждають невинні

Цих немовлят вважають першими мучениками за тільки ще народженого Ісуса Христа.

11 січня православна церква вшановує пам’ять мучеників 14 тисяч Вифлеємських немовлят від Ірода вбитих. Цих немовлят вважають першими мучениками за тільки ще народженого Ісуса Христа.

Чому постраждали немовлята, та що символізує ця трагедія - читайте на сайті ТСН.ua.

Втеча Святого Сімейства до Єгипту

Історія вбивства віфлеємських немовлят починається через 8 днів після народження Ісуса Христа. Ангел Господень явився уві сні Йосипу Обручнику та наказав швидко зібратися, бігти до Єгипту, тому що Ірод шукає маленького Христа та хоче його вбити. Тієї ж ночі Йосип, Діва Марія та син Йосипа Яків вирушили до Єгипту, де перебували до смерті Ірода.

Майже 4 роки Святе Сімейство ховулося у Єгипті від люті людської, поки не явився їм Ангел, та не сповістив про смерть Ірода та можливість повернутися у Назарет.

Зараз місці перебування Святого Сімейства існує монастир святої Катерини на Синаї, який розташований всередині - між Єгиптом та Ізраїлем. Ченці монастиря і досі кажуть, що горою Синай ходив Сам Господь.

Чому Ірод повелів вбити немовлят

Ангел Господень пророкував істину - Ірод дійсно вирішив скоїти страшний злочин. Цар розлютився від того, що волхви, які йшли за Вифлеємською зіркою, не повернулися до нього та нічого не розповіли, а чутки про народження Христа поширювалися дуже швидко.

Як саме виглядав Ісус та Святе Сімейство, Ірод не знав, тому повелів вбити УСІХ немовлят до 2 років без винятку, які були в Вифлеємі (місті, на яке вказувала зірка за словами волхвів).

Кількість вбитих немовлят та пророцтво Єремії

Науковці і досі сперечаються у кількості вбитих, але за православною традицією - в одну ніч охороною Ірода було забрано від батьків та вбито 14 тисяч немовлят.

Так сповнилося пророцтво Єремії - мами плакатимуть, коли Спасителю буде загрожувати небезпека:

"Так говорить Єгова: “У Рамі чути голос, плач і гірке ридання. Це Рахіль плаче за своїми синами і не хоче втішитися, бо їх уже немає” (Старий Заповіт, книга пророка Єремії 31:15).

Пророцтво каже, що материнський плач вбитих дітей був чутний на багато кілометрів, майже до самого Єрусалиму. Рахіль же здавна вважається заступницею вагітних та молодих мам, які тільки народили або хочуть народити.

Чому постраждали невинні?

Частіше за все стає питання: чому за Христа загинули невинні дітки, чому Господь не зупинив це зло? На них і досі намагаються відповісти, як до того відповідали святі люди православної церкви вже більше тисячі років.

Безсумнівно те, що Вифлеємські немовлята стали першими мучениками за Христа. Така велика жертва говорила про дуже важливі події, які відбудуться далі - становлення Нового Заповіту, віри Христової.

За православними переданнями, ті, хто вмирав мученицькою смертю за Христа та християнську віру - були “чисті души” - мали душу дитини, немовляти.

Також, кров невинних ніколи не проливається даремно. Якщо прослідкувати становлення православної церкви, то після смерті неповинних церква виходила на новий рівень буття: віра закріплювалася, а вірян ставало набагато більше. Наприклад, за часів Діянь Апостолів (перше століття від Різдва Христового) майже третина євреїв стала християнами.

Як Господь покарав Ірода

Навіть язичник Ірод відчув, що наближаються великі зміни. Він став символом жорстокості свого часу. Лють, заздрість керували його серцем. Цар Ірод завжди був дуже жорстоким - вбив власних трьох синів!

Господь покарав Ірода за його жорстокість. Ірод заразився страшною хворобою, від якої його тіло гнило, його їли червяки ще живого. Смерть Ірода була страшною, довгою та дуже болючою.

У православній традиції образ Ірода, який повелів вбити немовлят - образ людини, яка відступила від Бога та вирішила власними силами змінити волю Божу.

Печера Вифлеємських немовлят

У Вифлеємі (Палестина) під храмом Різдва Христового і досі є печера Вифлеємських немовлят. У 4 столітті там існувала катакомбна церква. Зараз там знаходяться кістки не тільки немовлят, а й дорослих - мучеників, загиблих за віру христову у 6 столітті після перської навали.

Частка мощей Вифлеємських немовлят у Києво-Печерській лаврі

Частка мощей немовлят зараз знаходиться у Києво-Печерської лаври - вона була дарована ченцям Єрусалимським патріархом Феофаном у 1620 році.

Ковчег, де зберігається “частка мощей святого Младенца за Христа от Ирода убиенного” у Дальніх печерах. У день шанування 14 тисяч Вифлеємських немовлят у печерах проводиться богослужіння.