Церковне свято 12 лютого - Собор трьох святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоустого

У народних переданнях Собор трьох святителів згадується ще як Григор'єв день.

12 лютого православна церква шанує свято - Собор трьох святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. Про них згадується на літургії та проповідях.

Три святителі жили у 3-4 столітті, заснували літургійний чин та стали першими та головними святителями православної церкви. Усі вони мали дар письма та проповіді, витримали як людську любов, так і ненависть, навіть зраду, але приймали все це - як дар Божий. Залишили після себе велику кількість письмових творів.

У народних переданнях Собор трьох святителів згадується ще як Григор'єв день. Вважалося, що цей день - вказівка весни, і передбачав, якою буде весна.

Хто такі були три святителі, чим прославилися та чому їхні твори та цитати треба знати - читайте саме зараз на сайті ТСН.ua.

Собор трьох святителів: хто такий Василій Великий

Василій Великий народився у дивовижній, майже святій, родині - четверо родичів його були канонізовані православною церквою за святе життя. Тому не дивно, що Василій Великий обрав путь чернецтва та проповіді віри христової.

Василій Великий залишив після себе велику кількість богословських творів, а ще встановив чин Літургії та ініціював створення іконостасу.

Боровся з єретиками, які множилися у лавах влади, через що і скоротилося його життя. Святитель Василій Великий помер у 49 років, та майже відразу шанувався вірянами, як святий. Через своє святе життя, віру та служіння церкві отримав ім’я Великий.

Відомі книги Василія Великого:

- “Гомілії на Шестоднев” - збірка проповідей про те, ким та як заснувався світ.

- “Гомілії на Псалми” - спроба тлумачення Псалтиря;

- “Моральні правила життя” - про те, як бути справжнім християнином, та берегти віру.

Відомі цитати Василія Великого:

- Хто дивиться на зло без огиди, той буде дивитися на зло із задоволенням;

- Відклавши скорботу про те, чого у вас немає, навчимося дякувати за те, що є;

- Людина з чеснотами не може бути шанована всіма;

- Пекло неможливо зробити привабливим, тому диявол робить привабливою дорогу туди.

- Заради кого хочеш жити, заради того і загинути не бійся.

Собор трьох святителів: Григорій Богослов

Святитель ГригорійБогослов з Каппадокії був другом Василія Великого, кілька років прожив у його обителі в Кайсері.

Отримав сан архієпископа, навіть міг стати патріархом, але був зраджений. Аби припинити свари оточення, Григорій Богослов відмовився від сану, повернувся до Каппадокії та став відлюдником, де продовжував писати твори.

Літературна спадщина Григорія Богослова - більше 500 віршів, 245 листів друзям та вірянам, 45 книг “Слів”. За неймовірну глибину та мудрість творів отримав ім’я - Богослов (яке до того мав тільки учень Христа - апостол Іоанн)

Відомі книги Григорія Богослова

- “Про віру та життя християнина” - вибране з різних творів святителя про різні моменти життя християнина

- “Догматичні поезії” - спроба перекласти поетичні твори Григорія Богослова саме віршами, а не прозою.

- “Святитель Григорій Богослов. Творіння. Слова (2 томи)” - збірка, куди увішли 45 “Слів” святителя про віру та богослужіння.

Відомі цитати Григорія Богослова

- Єдине слово скажу, хай і надто сміливо, але скажу. Якби не Твій я був, Боже, то не було б гірше образи для мене.

- Краще добрій людині залишатися у думках інших - поганою, ніж бути поганою людиною, а мати славу доброї. Краще - не стати для людей труною омани, сповненої гниючих мерців, яка зовні сяє яскравими фарбами.

- Уникай худого насіння, щоб зібрати добрі колоски.

- Не зупиняйся на своєму шляху віри, коли бачиш, що злі люди мають добре життя. Не муч серце, коли бачиш, як добрі знемагають. Це гра життя. Ти дивись тільки на фінал.

Собор трьох святителів: Іоанн Златоуст

Святитель Іоанн Златоуст отримав найкращу освіту свого часу - вивчав різні науки, у тому числі риторику та філософію. Став на шлях священства, видалився у віддалене місце, та тримав обітницю мовчання. У тиші та молитві написав багато книг. Потім став проповідником, займався тлумаченням Святого Письма. Через дар оратора, влучність та глибину його проповідей церква називає його Златоуст.

Став архієпископом, але тримався недовго, через чвари та інтриги опинився у вигнанні, де і скінчив життя.

Відомі книги Іоанна Златоуста

1. “Тлумачення Євангелія від Іоанна та Матвія” (у 3 томах) - величезний труд, на який і сьогодні цитують священики у своїх проповідях. Вважається одним з найкращих тлумачень євангельських текстів.

2. “Листи до Олімпіади” - Олімпіада - духовне чадо святителя, терпіла гоніння через те що не зріклася свого вчителя. Після вигнання Іоанна Златоуста її тримати за гратами та жорстоко знущалися. Пережити знущання та ганьбу їй допомогли саме ці листи її вчителя.

3. “Бесіди на Книгу Буття” - тлумачення першої книги Старого заповіту про створення світу.

4. “Бесіди про покаяння” - святитель торкається найважливіших питань спасіння душі та шляху до Царства Божого.

Відомі цитати Іоанна Златоуста

- Якщо ти читаєш Святе Письмо, віддаляється від тебе смуток та наближається задоволення, винищується злоба, поглиблюється чеснота, перестаєш бідкувати у вирію скорбот. Вирій реве, а ти пливеш у тиші: бо в тебе керманич - читання Святого Письма, а це канат, який не розірве спокуса обставин.

- Коли шукаєш прихисток у Церкві, не шукай його в стінах, а шукай в душі та серці, бо Церква - не стіна та дах, але - віра та життя.

- Не кажи мені про стіни та зброю. Стіни з часом старіють, а Церкви - ніколи не старіють; стіни руйнують варвари, а Церкви не долають і біси.

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