Церковне свято 14 вересня: початок індикту, історія і традиції новоліття

Церковний рік починається з Різдва Богородиці, а завершується - Успінням.

14 вересня православна церква святкує початок індикту - нового церковного року. Церковний рік - цеколо богослужінь (дванадесятих свят), яке починається з Різдва Богородиці, а завершується - Успінням Богородиці.

Що таке індикт

Слово “індикт” з’явилося за три роки до Різдва Христового, перекладається як “межа”. Індиктом імператори називали час сплати щорічного податку на армію. Найкращий момент для цього був вересень - час завершення збору врожаю та початку нових польових робіт.

Церковний індикт корінням сягає у календар єврейських свят. Євреї і зараз святкують новий рік саме у вересні, дякують за минулий рік та просять у Бога милості на наступний.

Історія свята новоліття

Церковний індикт встановлений ще у часи Першого Вселенського собору (3 століття). За старим стилем його відзначали 1 вересня, за новим - 14 вересня.

Церковний індикт наші предки святкували весело і з радістю. У церквах звершували богослужіння на великій площі з особливим чином “літопроведення”. Віряни дякували Богові за минулий рік, врожай та добробут, а також просили Божого благословення на наступний рік. До 17 століття саме вересень був початком Нового року.

За наказом Петра Першого святкування державного Нового року на Русі було перенесене на січень Але церковне новоліття залишилося незмінним і зараз припадає на вересень.

Цікаво, що початок нового навчального року теж припадає на вересень. Вчені пов’язують цю традицію з тим, що раніше школи були тільки при церквах та монастирях. Там шкільний рік був підпорядкований церковному року і починався саме у вересні.

Що треба робити цього дня

На церковне новоліття у церквах дякують Богові за минулий рік та просять благословення на рік наступний. У молитвах в цей день звучать слова: “Благослови новий рік, збережи у мирі землю нашу та людей твоїх”.

У деяких церквах здійснюється чин малого освячення води та омивання ікон вологою губкою - символ оновлення.

Молитви церковного новоліття

Тропар індикту:

Всього світу Сотворителю, що часи і роки в Своїй владі тримаєш, благослови ввесь рік ласкою Твоєю, Господи, охороняючи в Твоїм спокої Церкву нашу святу і всіх вірних її, молитвами Богородиці, і спаси нас.

Кондак індикту:

Христе Царю, що на небі живеш, Сотворителю і Владико всього видимого і невидимого, що створив дні і ночі, часи і роки, благослови нині вінець року цього, в мирі збережи Твою Церкву, міста і села та всі обителі, і всіх людей Твоїх, Многомилостивий.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання