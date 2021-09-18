Церковне свято 19 вересня: Михайлове чудо, що можна і не можна робити цього дня

Церковне свято 19 вересня: Михайлове чудо, що можна і не можна робити цього дня

Церковна назва свята - спогади чуда Архистратига Михаїла в Хонех.

19 вересня православна церква шанує Архистратига Михаїла та згадує чудо у містечку Хонех, що сталося у 4 столітті н.е. Церковна назва свята - спогади чуда Архистратига Михаїла в Хонех.

У народі 19 вересня називають простіше - Михайлів день, Михайлове чудо.

За переданнями цього дня Архангел Михаїл відповів на молитви пономаря Архипа та врятував церкву Архистратига Михаїла від затоплення. Диво було настільки вражаючим, що спогад про нього зберігся і до сьогодні.

Історія свята Михайлове чудо

Чудо сталося у містечку Хонех (нині - Колоси, Туреччина), у церкві Архистратига Михаїла біля джерела зцілення. Церкву побудували віряни, рідні яких зцілилися від хвороб по молитвах Архистратигу Михаїлу.

Пономар на ім’я Архип мав дар проповіді, через що багато людей привів до християнської віри. Маленька церква наповнювалася вірянами, що дуже не подобалося язичникам. Вони вирішили зруйнувати храм: з’єднали джерело з річкою та змінили їхнє направлення в інший бік, щоб вода затопила будівлю.

Архип, дізнавшись про цей злочин, став голосно молитися Архистратигу Михаїлу. І молитва Архипа була почута. Коли вода пішла на церкву, раптом перед нею з’явився Архистратиг Михаїл та своїм жезлом створив ущелину. Саме туди і потрапила рідина, а храм був врятований. Відтоді місце отримало назву “Хонех” - тобто “ущелина”.

Зміст та значення свята Михайлове чудо

Символічно церква нагадує, що кожен вірянин, навіть простий пономар чи прочанин, почутий Господом та Його ангелами. Архистратиг - “старший воїн, ватажок духовного воїнства Господнього”. Архангела Михаїла називають Архистратиг, бо він - головний серед ангелів, ватажок, керівний воїнства ангелів.

Архангел Михаїл переміг диявола та скинув його з неба на землю. Він є головним та найсуворішим захисником віри.

На іконах та фресках зображений з вогненним мечем або списом.

Що можна і не можна робити на Михайлове чудо

19 вересня віряни поспішають до храму зранку. Ставлять свічку біля ікони архистратига Михаїла та моляться за своїх живих та померлих близьких і рідних. За народним переданням, цього дня молитвами Архангелу Михаїлу вимолюють гріхи свого роду.

Молитва Архистратигу Михаїлу

Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю й полководцю ангельських воїнств! Прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Прийди, адже люди створені за образом Бога; відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина; призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, Церква має свого Захисника й Покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб Він переміг владу сатани – сіяча неспокою і лицемірства, – і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити Церкві. Нехай з твоєю допомогою Жінка, одягнена в сонце, Цариця Ангелів, розчавить голову Антихристу й захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього! Занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв’яжи сатану й кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло: "Хто ж як Бог!" Амінь.

День ангела всіх Михайлів

Цього дня усіх чоловіків на ім’я Михаїл вітають з днем ангела, дарують іконочку архистратига Михаїла, згадують у своїх молитвах. А ті, хто названий на честь архистратига, дякують своєму небесному покровителю за милість та захист.

Привітання Михайла з днем ангела

З Днем святого Михайла вітаю

Хай прибуде з його силою благодать.

Хай Архангел нас береже, оберігає

І не дасть ні духом, ні душею впасти.

Хай сяють перед його іконою свічки,

А в серцях панує гармонія, спокій,

Та хай буде сила Світла нескінченна,

І веде дорогою щастя за собою.

***

У День Ангела, Михайло, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Іменини – це свято душі і тепла, які зберігаються в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелові, щоб у нього було якомога менше роботи, а в тебе як можна менше неприємностей і бід. Якщо ти не шкодуєш себе, пожалій його!

***

З Днем Ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій Ангел Охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!

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