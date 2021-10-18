Церковне свято 19 жовтня - день апостола Фоми, або Фомин день. Історія та традиції

19 жовтня віряни моляться святому Фомі, читають молитви, просять міцної віри та впевненості у силі Божій.

19 жовтня православна церква згадує життя апостола Фоми - одного з 12 учнів Ісуса Христа. Фома - один із найзагадковіших учнів Христових. Вчені кажуть, що у ХХІ столітті до християнської віри приходять саме “шляхом апостола Фоми”. Апостол Фома мав дар пізнання та не вірив одразу на слово, а все ретельно перевіряв.

Відоме прислів’я “Фома невіруючий” - це саме про апостола Фому. Але саме апостол Фома першим з людей назвав Ісуса Христа - “Господь мій, Бог мій!” (Євангеліє від Іоанна). Саме завдяки йому ми знаємо, що Богородиця воскресла, а Ісус Христос після воскресіння мав рани.

Детальніше про цього дивовижного апостола - читайте на сайті ТСН.ua.

Історія апостола Хоми

“Фома” - арамейське ім’я і перекладається як "близнюк". Історики вважають, що апостол Фома зовні був схожий на Ісуса Христа. У Євангеліях він згадується рідко, але завжди у головних подіях. Найчастіше його згадують у момент, коли він не повірив у воскресіння Спасителя, та цитують його слова: “Коли на руках Його (Христа) знаку відцвяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відцвяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку Його, не ввірую!”

Згодом згадується славетний діалог Христа з Фомою:

”Простягни свого пальця сюди та на руки мої подивись. Простягни й свою руку, і вклади до боку мого. І не будь ти невіруючий, але віруючий!” А Фома відповів: "Господь мій і Бог мій!" Промовляє до нього Ісус: "Тому ввірував ти, що побачив Мене? Блаженні, що не бачили й увірували!"

Християни апостола Фоми

Апостол Фома дійшов у найвіддаленіші країни світу. В Індії і досі існує конфесія, яка зветься “християни апостола Фоми”. За індійськими переданнями, апостол прийшов в Індію проповідувати дивним чином - ще в Єрусалимі його найняв як тесляра помічник індійського царя Гундофара та привіз до Індії. Цар зрадів, що до країни приїхав відомий тесляр-будівельник, та наказав збудувати йому палац. Але апостол Фома використав гроші не за призначенням - роздав гроші бідним та проповідував. Коли правитель дізнався про це, велів покарати Фому, але тієї ж ночі Гундафару наснився померлий брат, який подякував за те, що він дав гроші Фомі, і той будує "храм на небесах".

Апостол Фома мав великий дар проповіді, через що брахмани швидко зненавиділи його та вирішили вбити. Вважається, що апостола вбили гострим брахманівським списом для жертвоприношень - його вдарили по голові. Могила апостола Фоми у Мадрасі - місце паломництва християн з усього світу.

Що можна і не можна робити у цей день

19 жовтня віряни моляться святому Фомі, читають молитви, просять міцної віри та впевненості у силі Божій. Святий апостол Фома є ходатаєм тих, хто має духовні сумніви. Вважається, що у цей день не можна лінуватися. Працювати треба з радістю та миром у серці, а ще попросити вибачення у того, кого образили.

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