Різдво Пресвятої Богородиці, або Друга Пречиста: коли святкувати та чого не можна робити цього дня

Різдво Пресвятої Богородиці, або Друга Пречиста: коли святкувати та чого не можна робити цього дня

Традиційно, 21 вересня вважається особливим днем усіх жінок.

21 вересня православна церква шанує велике свято - Різдво Пресвятої Богородиці, мами Господа Ісуса Христа.

Різдво Богородиці - перше дванадесяте свято нового церковного року. Існує ще народна назва - Друга Пречиста (Перша Пречиста - на Успіння, 28 серпня).

Богородиця - є біблійним прикладом жінки, мами та дружини. Церква називає її “чесніша Херувимів та славніша Серафимів”, тобто Діва Марія - чесніша самих чесних створінь Господа - ангелів.

Саме з її появи на світ і розпочинається історія Нового Заповіту.

Історія свята Різдва Богородиці

Євангеліє майже нічого не каже про життя мами Ісуса Христа. Усю інформацію щодо Діви Марії церква знаходить у протоєвангелії апостола Іакова (апокрифах). За переданням, Богородиця попросила апостолів не розповідати про неї через її неймовірну скромність та чисте серце. Вона вважала, що головне - розповідати про Її Сина, Ісуса Христа, велич якого - безмежна. Саме тому її історія збереглась тільки у апокрифах. Перша згадка про свято припадає на 7 століття.

Де народилася Богородиця

Богородиця народилася у Назареті, в благочестивій родині з коліна царя Давида. Іоаким та Анна більше 40 років мріяли про дитину, молилися Господу, приносили жертву у храм. Для єврейської родини не мати дітей - гірше за прокляття. Оточення вважало, що вони прогнівили Бога. Анна щодня молилася, та дала обітницю - якщо народиться дитя, вони віддадуть його на служіння у храм Божий.

Одного дня Іоакиму не дозволили першим принести жертву Богу через його “нечистоту” - відсутність дітей. З горя Іоаким пішов у пустелю, де майже 40 днів вимолював у Господа прощення за “своє прокляття”. А коли повернувся додому, дружина розповіла добру новину - до Анни прийшов архангел Гавриїл та сповістив про народження особливої дівчинки на ім’я Марія (Міріам).

Дитинство Богородиці

Марію спочатку виховували вдома, але вже тоді ставилися до неї - як до янголятка. Усі її речі були освячені у храмі, вона майже не гуляла на вулиці з іншими дітьми. Коли Марії виповнилося три роки, батьки з усіма рідними святковою ходою провели її до Єрусалимського храму та віддали на служіння Богу. Так була виконана батьківська обітниця. Відомо, що Іоаким та Анна жили у Єрусалимі біля храму. Їхня домівка збереглася до сьогодні - це православний храм Різдва Богородиці.

Традиції свята Різдва Богородиці

Традиційно, 21 вересня вважається особливим днем усіх жінок. У давнину жінки цього дня прокидалися до сходу сонця та молилися, після чого вдягали найкращу сукню та йшли до храму на святкову літургію.

У храмі важливо було подякувати Богу за народження Богородиці та самій Богородиці - за ЇЇ милість та молитви перед Богом. Богородиця вважається головною та найщирішою молитовницею і заступницею людей.

Потрібно запалити у храмі святкову свічу, помолитися за усіх рідних та близьких.

Сповідатися та причаститися на свято Різдва Богородиці - велике благословення.

Чого не можна робити цього дня

На Різдво Богородиці не можна сваритися, ображати один одного, творити поганих вчинків. Бажано не працювати, а відпочити і відвідати храм, молитися.

Не бажано вживати алкоголь та їсти м’ясних страв.

Не можна ображатися, потрібно намагатися примиритися зі своїми рідними.

Молитви на Різдво Богородиці

О, Пресвята Владичице Богородице! Ти - вища за всiх ангелiв i архангелiв i за все створiння чеснiша. Ти - всемогутністю і благістю Божою помiчниця покривджених, зневiрених - надiя на Господа, убогих - заступниця перед Божественним Сином Твоїм, засмучених - утiха, зголоднiлих - кормителька, нагих - одiяння, недужих - Господнє зцiлення, грiшних - Христове спасiння, всiх християн - Небесна помiч i захист.

О, всемилостива Владичице, Дiво Богородице, згідно промислу Господнього і милiстю Твоєю спаси й помилуй i ризою Твоєю чесною захисти всiх правдивих християн. I ублагай, пречиста Владичице, Христа Бога нашого, щоб змiцнив Вiн нас силою Своєю з неба на невидимих i видимих ворогiв наших. О, всемилостива Владичице Богородице! Христовою правдою пiднеси нас iз безоднi грiховної i визволи вiд голоду, мору, землетрусу й повенi, вогню й меча, вiд нападу ворожого та мiжусобицi, вiд наглої смерти, вiд повiтря згубного, вiд пошести смертоносної та вiд усякого лиха. Подай, пречиста Владичице, мир i здоров’я рабам Божим і дітям Твоїм (iмена) i всiм правовірним християнам, i просвiти їм на спасiння розум та очi сердечнi, i сподоби нас, грiшних рабiв Божих і дітей Твоїх, Царства Сина Твого, Христа Бога нашого. Бо влада Його благословенна й препрославлена з Безпочатковим Його Отцем i Пресвятим, Благим i Животворчим Його Духом, нинi, i повсякчас, i на вiки вiкiв. Амiнь.

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