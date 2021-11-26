Церковне свято 26 листопада: день Іоанна Златоуста, цитати та життя найулюбленішого святителя церкви

Церковне свято 26 листопада: день Іоанна Златоуста, цитати та життя найулюбленішого святителя церкви

Церква і сьогодні виконує літургійний чин, який встановив саме Іоанн Златоуст.

26 листопада православна церква шанує святителя Іоанна Златоуста - одного з трьох головних святителів (разом з Василем Великим та Григорієм Богословом). Іоанн Златоуст пройшов шлях від ченця до архієпископа, був у вигнанні, потерпав від заздрощів та ненависті церковної верхівки.

Іоанн Златоуст сподобився явлення апостолів Петра та Павла, а за день до смерті йому явився мученик Василіск, якій сповістив про те, що він сподобився Неба.

Твори Іоанна Златоустого перекладені майже на всі мови світу, вони і досі не втратили своєї величі та глибини.

Церква і сьогодні виконує літургійний чин, який встановив саме Іоанн Златоуст.

Чим відомий Іоанн Златоуст, як молитися святому та яскраві вирази святителя - читайте на сайті ТСН.ua.

Хто такий Іоанн Златоуст

Святитель Іоанн Златоуст народився у заможній християнській родині. Батько помер рано, тому вихованням сина займалася мама. Заняття Іоанн сприймав з радістю, наполегливо вчився. Спочатку був адвокатом, але доволі швидко зрозумів, що має піти іншим шляхом - чернечим.

Після постригу він зачинився у батьківському будинку та довго молився. Витримав обітницю мовчання та шість років був пустельником. Саме тоді відбулося явлення апостолів Петра та Іоанна, які сповістили, що життя святителя буде сповнене страждань та гонінь, але наприкінці чекатиме велика слава. Так і сталося.

Чому Іоанна називають Златоустим

Ще у 16 років мати віддала Іоанна вчитися риториці - науці про яскраве, влучне мовлення. Оратор Ліваній дуже швидко помітив у свого учня особливий дар красномовства та згодом скаже, що Іоанн - найталановитіший з усіх його учнів.

Свої здібності красномовства Іоанн проявив на проповідях та у відкритих промовах.

Парафіяни обожнювали слухати свого пастиря. Святитель Іоанн не боявся казати правду в очі. Викривав людську жадібність, байдужість до інших та відмову допомагати один одному. Казав це в очі навіть імператриці та її підлеглим, за що мав постійні гоніння.

Іоанн Златоуст та апостол Павло

Іоанн Златоуст залишив велику духовну скарбницю - 12-томну збірку творів. Особливу увагу Іоанн Златоуст приділяв тлумаченню послань апостола Павла, яким дуже цікавився. Деякі дослідники вважають, що і зовні Іоанн Златоуст схожий на апостола Павла.

Келійники святителя згадували, що коли Іоанн Златоуст писав тлумачення до послань, біля нього стояв чоловік, схожий на апостола Павла, та щось шепотів на вухо. Келійники неодноразово бачили це явлення, але гадали, що Іоанн Златоуст приймає якогось вірянина.

Як молитися святителю Іоанну Златоусту

Святителю Іоанне Златоусте, моли Бога про нас!

Цитати святителя Іоанна Златоуста

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Якщо ти читаєш Святе Письмо, віддаляється від тебе смуток та наближається задоволення, винищується злоба, поглиблюється чеснота, перестаєш бідкувати у вирію скорбот. Вирій реве, а ти пливеш у тиші: бо в тебе керманич - читання Святого Письма, а це канат, який не розірве спокуса обставин.

***

Коли шукаєш прихисток у Церкві, не шукай його в стінах, а шукай в душі та серці, бо Церква - не стіна та дах, але - віра та життя.

***

Не кажи мені про стіни та зброю. Стіни з часом старіють, а Церкви - ніколи не старіють; стіни руйнують варвари, а Церкви не долають і біси.

Я бачив зброю, а думав про небо; чекав на смерть, а згадував про воскресіння; бачив страждання світу, а рахував нагороди неба; дивився на підступність, а уявляв вінець небесний. Саме мета боротьби надихала мене та втішала.

***

Я перебував у небезпеці, але це не завдало мені шкоди, бо тільки єдиний шкідник — гріх.

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