Церковне свято 30 жовтня - шанування матінки Аліпії Голосіївської: дива юродивої, яка жила у дуплі

До Голосіївського монастиря приїжджають люди з різних куточків світу, щоб відслужити молебен та вклонитися мощам матінки Аліпії.

30 жовтня київський чоловічий монастир "Голосіївська пуща" шанує пам’ять матінки Аліпії (Голосіївської), яку вважають покровителькою обителі. На місці її поховання за молитвами вірян і сьогодні стаються справжні дива, а матінку Аліпію люди давно називають покровителькою Києва.

Уже зібрано декілька томів спогадів про зцілення та дива за молитвами матінки Аліпії. Саме так монахи Голосіївської обителі готують дані для майбутньої канонізації київської юродивої.

А щороку, 30 жовтня, від самого ранку до монастиря приїжджають люди з різних куточків світу, щоб відслужити молебен та вклонитися мощам Аліпії Голосіївської.

Хто така матінка Аліпія

Матінка Аліпія вважається юродивою ХХ століття, яка жила та молилася біля руїн Голосіївської обителі, за що й отримала друге ім’я Аліпія Голосіївська. Саме вона пророкувала відродження Голосіївського чоловічого монастиря, яке почалося з 1993 року, коли на ці руїни прийшли монахи Києво-Печерської лаври відновити чернече життя.

Про матінку Аліпію залишилося дуже мало даних, підтверджених документально, але багато спогадів вірян, які приходили до неї. Матінка не любила фотоапарати та відеокамери, тому збереглися лише кілька її фотокарток.

Життя матінки Аліпії

Мають вигляд юродиві, які наслідують Ісуса Христа, дуже дивно, іноді відверто погано, кажуть дивні слова. З часом люди розуміють, що слова ці - наче пророцтво, а вигляд - намагання прикрити свої добрі вчинки, молитву і святе життя.

Батьків Агафії Авдєєвої (так звали матушку Аліпію до постригу) розстріляли 1918 року. Дівчина змушена була поневірятися, але не зреклася Христа, за що майже 10 років перебувала у в’язниці. Матінка згадувала, що і вмерла б там, якби не диво - одного разу вночі перед її очима з’явився апостол Петро, після чого двері в’язниці дивним чином відчинилися, і дівчина втекла.

Агафія прийняла постриг у Києво-Печерській лаврі, після чого її назвали Аліпією - на честь печерського святого. Спочатку жила біля лаври, в дуплі дерева, через що її і почали вважати юродивою. Через деякий час оселилася біля руїн Голосіївської обителі - у старій хаті, ключі від якої їй віддали люди, за яких вона молилася та допомогла зцілитися.

Відтоді (приблизно з 70-х років ХХ століття) все більше людей дізнаються про дивну черницю-юродиву. До неї приїжджали з усього Радянського Союзу.

Дива матінки Аліпії

Матінка Аліпія мала дивний вигляд. На її спині була пришита ікона, а на шиї, наче вериги, весіли сотні ключів - це душі тих, за кого матушка молилася. Чернечий одяг був дуже старий, залатаний, але чистий.

У хаті матінки Аліпії було тільки необхідне: стіл, на якому - ікона, псалтир, молитовник та Євангеліє, старе ліжко та кілька стільців. Дуже маленька кімната дивним чином вміщала до 30 людей!

За традицією, матінка кожну людину годувала “чим Бог послав”, вислуховувала та молилася. Іноді навіть знала ім’я людини, яка стоїть за дверима. Віряни згадують, що їжа, якою ділилася матінка Аліпія, дивним чином зціляла від болю, а розмова дарувала душевний спокій.

Матінка Аліпія знала день своєї смерті і постійно перепитувала про 30 жовтня. Говорила, того дня, коли її не стане, піде сніг. Так і сталося, 30 жовтня 1988 року матінка Аліпія відійшла до Бога, а зранку пішов сніг.

Мощі матінки Аліпії намагалися вкрасти

1988 року матінку Аліпію відспівували у Флорівському жіночому монастирі та поховали на цвинтарі Лісового масиву, куди і приходили її духовні діти. 2005 році труну юродивої хотіли вкрасти, але за промислом Божим, крадіїв зупинили. Серед головних організаторів був священник храму на цвинтарі, який отримав великі гроші, аби таємно викопати мощі святої та вивезти за кордон. Після тієї події, 2006 року, Блаженніший митрополит Володимир благословив перенести мощі матінки Аліпії “додому” - до відновленої Голосіївської пустині. Перенесення відбулося 18 травня 2006 року, і за спогадами ченців та вірян той день став дивовижним, було багато чудес та зцілень.

Зараз до могили матінки Аліпії у храмі “Життєдайне джерело” до Голосієва можна приїхати у будь-який день, помолитися, подякувати чи попросити допомоги. Там і досі зберігаються речі матінки - іконочка, молитовник та ключі.

Про що просять молитися матінку Аліпію

За традицією православної церкви, святі є нашими першими ходатаями перед Господом.

Ченці Голосіївської обителі називають матінку Аліпію “швидкою допомогою” у молитвах.

Віряни звертаються до Аліпії з будь-якою проблемою - це може бути і вступ до вишу, або пошук нової роботи, або порятунок від розлучення, чи зцілення від хвороб, або вдалий шлюб.

Молитви святим разом з головними молитвами (як “Отче наш”, “Трисвяте”, “Символ віри” тощо) мають дивовижну силу, яку відчуває Сам Господь.

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