Церковне свято 31 жовтня - день євангеліста Луки: як підготуватися і що робити цього дня

Церковне свято 31 жовтня - день євангеліста Луки: як підготуватися і що робити цього дня

Євангеліст Лука став першим істориком християнської віри, який намагався якомога точніше описати події життя Христа та його апостолів після Вознесіння.

31 жовтня православний світ згадує життя євангеліста Луки - автора однієї з книг Євангелія, а також книги Діянь святих апостолів. Лука був одним з 70 учнів Христа, так званого “другого кола апостолів”. Спочатку Христос відібрав 12 учнів, а потім, напередодні Своїх страждань, відібрав ще 70, яких благословив розповсюджувати християнство світом.

Євангеліст Лука став першим істориком християнської віри, який намагався якомога точніше, за хронологією, описати події життя Христа та його апостолів після Вознесіння.

Хто такий євангеліст Лука

Відомо, що Лука був лікарем апостола Павла, який став його вчителем та другом на все життя. Лука бачив на власні очі Ісуса Христа, але був “у другому колі” учнів, на відміну від свого вчителя - апостола Павла, який не бачив Христа за часи Його життя. Павло страждав хворобою очей, а Лука по милості Божій лікував його. І хоча остаточно вилікувати не міг попри усі молитви та зусилля, але Павло жодного разу не докоряв своєму лікарю. Бо вважав, що все це - заради спасіння самого Павла, бо страждання очищують душу християнина.

Лука мав найкращу освіту на ті часи та дуже любив слухати свого вчителя, терпів з ним усі гоніння і страждання. Мудрі слова апостола Павла євангеліст Лука ретельно записував, намагаючись зберегти точність та максимальну історичність. За таку ревність Господь благословив, аби саме книги святого Луки (Євангеліє від Луки та Діяння святих апостолів) увійшли до Біблії.

Євангеліє від Луки: чим відрізняється від інших книг

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Книги апостола Луки мають декілька історичних подій, які не зустрічаються більш ніде в Біблії: це згадка про життя Іоанна Хрестителя, та Благовіщення - коли архангел Гавриїл сповістив Діві Марії про народження Христа.

Саме книги євангеліста Луки розповідають притчі, які згадуються Великим Постом, та є основою сюжетів світової літератури. Це і притча про блудного сина, притча про митаря та фарисея, притча про таланти тощо. Літературознавці кажуть, що ті, хто не знає сюжети цих притч, не можуть зрозуміти глибину класичної літератури.

Чи писав Лука ікони

За апокрифічними переданнями Лука дуже добре малював. Його малюнки Богородиці та учнів Христа хвалила Сама Божа Матір. Звичайно, до сьогодні ці малюнки не збереглися, але традицію написання ікон поєднують саме з ім’ям євангеліста Луки, який намагався таким чином відобразити події у малюнку.

Символи євангеліста Луки

У стародавньому заповіті - пророцтві Єзекіїля - є вказівка на євангеліста Луку. Єзекіїль згадує Луку як крилатого тельця, який тримає Євангеліє. Телець - жертовна тварина. Євреї вважали саме тельця - спокійну, врівноважену тварину, помічника людини у господарстві - найкращою жертвою.

Ім’я євангеліста Луки стало рідним для відомого новомученика ХХ століття - Луки Войно-Ясенецького, який теж був лікарем, а у 30 роки прийняв сан священика, більше 20 років прожив у концтаборі, а після звільнення очолив митрополичу кафедру у Криму.

Як підготуватися і що робити цього дня

Шанування розпочинається на вечірній службі 30 жовтня та продовжується зранку, на літургії 31 жовтня. У 2021 році свято припадає на вихідні, тому бажано у суботу, 30 жовтня, відвідати вечірнє богослужіння, сповідатися та залишитися на миропомазання, а у неділю, 30 - причаститися святих Христових тайн. У ці дні бажано читати Євангеліє.

Також не можна сваритися, злитися та ображатися. Краще зробити щось хороше для своїх рідних та близьких.

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