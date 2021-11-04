Церковне свято 5 листопада: день святого апостола Якова, брата Господнього

Зараз повна назва міста, де знаходяться мощі святого Апостола Якова, брата Господнього, - Сант’яго-де-Компостела.

5 листопада православна церква згадує одного з трьох найближчих учнів Ісуса Христа - апостола Якова (Заведеєва).

Щодо апостола Якова у Мережі багато плутанини, і це не дивно, бо ім’я Яків було дуже популярним за часи Христа. Тільки у найближчому колі Христа (серед 12 апостолів) було два Якова - Заведеїв “старший” та Яків Алфеєв “молодший”. Щоб уникнути плутанини, у дужках пояснюють який саме.

5 листопада згадується апостол Яків Заведеїв, “старший” або “Яків, брат Господній”.

Що відомо про апостола Якова, і чому заради нього щороку 200 тисяч пілігримів з усього світу долають Шлях святого Якова (або Шлях Каміно-де-Сантьяго) пішки - читайте далі на сайті ТСН.ua.

Хто такий апостол Яків

Апостол Яків був сином Йосипа Обручника від першого шлюбу, чоловіка Діви Марії та земного батька Христа. Саме тому апостола Якова Заведеєва ще називають “апостол Яків, брат Господній”.

Яків та його брат Іоанн були простими рибалками. Христос призвав їх до Себе ще на початку свого служіння, разом з апостолами Андрієм та Петром.

Яків Заведеїв був одним з трьох найближчих учнів Христа. Він присутній на горі Фавор під час Преображення Господнього, він був у Гетсиманському саду.

Апостол Яків Заведеїв та його брат Іоанн набули таку духовну міць, що Ісус Христос називав їх “синами грому”. Вони долали демонів та підкорювали стихії.

Саме апостол Яків дійшов у найвіддаленіші куточки Римської імперії - Іспанію. Сила його проповіді була настільки велика, що і сьогодні існує багато міст під назвою “Сант’яго” (на честь святого апостола Якова): Сант’яго-де-Чілі, Сант’яго-де-Куба, Сант’яго-де-Компостела тощо.

Смерть Апостола Якова

Смерть Апостола Якова була страшною. Страта відбулася вже після того, як він повернувся з Іспанії на Святу Землю. У Єрусалимі він продовжив свою блискучу проповідь, перемагав демонів та нищів інтриги волхвів.

Тоді правив імператор Агріппа - онук Ірода Великого. У 44 році він повелів стратити Апостола Якова, слава якого була дуже великою. Воїни імператора скинули його з даху, а потім відтяли голову.

Християни змогли сховати тіло апостола Якова від римлян. Згідно апокрифічних даних, саркофаг з тілом пустили по морю. Спочатку саркофаг опинився у містечку Іріа Флавіа (сучасний Ель-Падрон, Італія). Кілька століть про саркофаг нічого не відомо, поки один благочестивий відлюдник не побачив сон про зірку, що вказувала на дивне місце на півночі Італії. Там, де знайшли саркофаг із мощами святого Апостола Якова, згодом з’явилося містечко Компостела (“поле зірки”), а Апостол Яків став найшанованішим серед апостолів у християн західного обряду - католиків.

Собор святого Якова у Сант’яго-де-Компостела

Зараз повна назва міста, де знаходяться мощі святого Апостола Якова, брата Господнього, - Сант’яго-де-Компостела. Католики вважають Сант’яго-де-Компостела третім містом у світі, після Єрусалиму та Риму.

Собор святого Якова у Сант’яго-де-Компостела католики будували декілька століть, він має статус пам’ятки міжнародного рівня.

Цікаво, що собор Якова має найбільше у світі кадило (назва його - Вotafumiero), вагою 80 кг. Аби зрушити кадило з місця, потрібна сила вісьмох чоловіків!

А ще кожної неділі на богослужінні у соборі святого Якова у Сант’яго-де-Компостела рахують, скільки паломників прийшло Шляхом святого Якова, або Шляхом Каміно-де-Сант’яго та вітають кожного пілігрима. Щороку цим шляхом проходять 200 тисяч пілігримів з усього світу!

Шлях святого Якова

Шлях святого Якова або Шлях Каміно-де-Сантьяго - це паломницький шлях міжнародного рівня, відомий ще за часів Середньовіччя. Найстаріший путівник шляху Каміно датований 12 століттям.

У наші дні Шлях набув особливої популярності завдяки книзі Пауло Коельо “Щоденник мага”.

Пілігрими, які вирішують пройти Шлях святого Якова, отримують паспорт Пілігрима та мають нашивки у вигляді жовтого морського гребінця - символу Шляху.

Щоб отримати статус пілігрима - Компостела, паломник має пройти 100 км, або проїхати велосипедом - 200 км.

Вважається, що той, хто пройде Шляхом святого Якова та вклониться мощам Апостола Якова, отримає найголовніше - розуміння, хто він є та зрозуміє сенс свого життя.

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