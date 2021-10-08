Церковне свято 8 жовтня: день Сергія Радонезького, дива преподобного

Преподобний Сергій вважався покровителем учнів та студентів, всіх, хто навчається.

8 жовтня православний світ згадує найшанованішого святого часів Середньовіччя - преподобного Сергія Радонезького. Преподобний Сергій вважався покровителем учнів та студентів, всіх, хто навчається.

У давнину люди цього дня молилися преподобному Сергію та розпочинали квасити капусту, без якої зиму не можливо було пережити. Саме тому 8 жовтня ще називали Сергій Капусник.

На честь шанування преподобного Сергія 8 жовтня вважається іменинами, Днем ангела усіх Сергіїв.

Історія свята: хто такий Сергій Радонезький

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З дитинства святий жив у невеличкому містечку Радонеж, в лісах якого згодом і почав молитися. Батьки преподобного Сергія були вірянами, постували, постійно відвідували церкву.

Син доглядав батьків до їхньої смерті, а тільки після того - став ченцем. Життя преподобного Сергія (до постригу - Варфоломія) - це справжні дива.

Дива преподобного Сергія

Перше диво відбулося ще до його народження. Коли у храмі вагітна мати Марія та віряни тричі почули крик немовляти під час літургії. Цікаво, що крик тричі пролунав у найважливіші хвилини літургії, тому священники одразу вирішили - це буде надзвичайна дитина.

Друге диво преподобного Сергія - немовля постувало по середах та п’ятницях, відмовляючись від материнського молока (за монастирською традицією, середа та п’ятниця - завжди пісні). А якщо мама скуштувала м’ясо, дивне немовля взагалі відмовлялося їсти. Тому Марія перейшла на пісну їжу, відчуваючи серцем - що в її сім’ї народилася надзвичайна людина.

Третє диво преподобного Сергія - у 7 років Варфоломій зустрів Ангела в образі старого монаха і попросив допомогти йому у навчанні - хлопчику дуже складно давалася грамота. Монах благословив дитину на навчання, дав скуштувати чернечу просфору і попросив познайомитися з його батьками. Варфоломій привів монаха додому, і той пророкував батькам: “Великим буде ваш син перед Богом та людьми! Він обраний обителлю Святого Духа”. Після того Варфоломій почав дуже швидко читати і занурився у Псалтир.

Четверте диво преподобного Сергія - як святий ведмедя хлібом годував. Варфоломій завжди мріяв бути відлюдником. Разом із старшим братом Стефаном він побудував келію та маленький храм у глибині лісу. Стефан не витримав відлюднення і покинув брата, а Варфоломій ще кілька років жив та молився серед дерев та хижаків. Одного разу до келії прийшов ведмідь, але не нападав, і відлюдник віддав йому єдине що мав - шмат хліба. Хижак з’їв хліб та пішов, а наступного дня повернувся до келії Варфоломія. Так, були дні, коли прп Сергій взагалі нічого не їв, віддаючи ведмедю останній шматочок хліба, але відмовити голодному звіру у їжі не міг. Через 9 років такого життя Варфоломія нарешті постригли у ченці з новим ім’ям Сергій.

П’яте диво преподобного Сергія - під час літургії поруч з ним з’являвся Ангел, але святий заборонив розповідати про це до його смерті.

Шосте диво преподобного Сергія - воскресив підлітка на очах у засмученого батька.

Сьоме диво преподобного Сергія - сподобився бачити явлення Божої Матері у супроводі апостолів Петра та Іоана. Від їхнього сяйва преподобний упав на коліна та заплющив очі, але Богородиця доторкнулася до нього і благословила, запевнив, що відтоді буде опікуватися його обителлю навіть після смерті прп Сергія.

8 жовтня - день преставлення преподобного Сергія. Духовний заповіт

Преставлення (смерть) преподобного Сергія було тихим і молитовним. Ще за пів року до того Господь відкрив святому час своєї смерті. Як мудрий керівник і наставник, прп Сергій підготував своїх духовних чад до подальшого життя без нього - призначив нового ігумена і наставляв братію. А за день до смерті позвав усіх ченців і залишив їм такий заповіт: “Пильнуйте себе! Майте страх Божий, чистоту душевну та любов нелицемірну”.

Жити, як Сергій Радонезький

Преподобний Сергій Радонезький постійно говорив про нестяжання - забороняв ченцям брати милостиню, а вчив їх усього досягати власною працею, смиренням та терпінням. Сам пік просфори, робив свічки, будував келії та храми, носив відрами воду для усіх ченців і своїм прикладом надихав їх.

Преподобний Сергій Радонезький уникав слави, визнання та возвеличення. Забороняв говорити про дива, які траплялися по його молитвах. Але людська молва швидко розповсюджувалася. І хоча він уникав політики та взагалі будь-якого втручання у чиєсь життя, до нього за порадою їздили князі.

Преподобний Сергій Радонезький - миротворець. Відомо, що прп Сергій мирив цілі князівства і був духовним наставником багатьох князів та бояр.

Молитва преподобному Сергію

О преподобний і богоносний отче наш Сергіє! Поглянь на нас (імена) милостивно і, до землі прихильних, виведи до висоти небесної. Зміцни нашу малодушність і підтримай нас у вірі, та безсумнівно уповаємо получити вся благая від благосердя Владики Бога молитвами твоїми. Випроси заступництвом твоїм всякий дар всім і кожному благопотрібний і всіх нас утверди твоїми молитвами, сподоби в день Страшнаго суду лівої сторони визволитися, правої ж сторони спільниками бути і блаженний голос Владики Христа почути: Прийдіть, благословенні Отця Мого, наслідуйте приготоване вам Царство від створення світу. Амінь.

Тропар преподобному Сергію Радонезькому

Як чеснот ревнитель та істинний воїн Христа Бога, у стражданнях вельми подвизався ти, в житті тимчасовому. У співах, нічних молитвах та постах ти був зразком для учнів своїх. Тому й вселився в тебе Пресвятий Дух, дією Якого світло прикрашений ти. Маючи ж сміливість до Святої Трійці, поминай стадо, яке мудро зібрав ти, і не забувай, як і обіцяв, коли відвідував духовних чад своїх, Сергію преподобний отче наш.

Привітання з Днем ангела Сергіїв

Сергію, хай життя, як вишиванка

Рясніє квітами добра й любові,

У серці хай любов квітує п’янко,

І Ангел вбереже від долі злої.

Хай буде над тобою синє небо

А поряд, завжди тільки гарні люди.

Хай Ангел завжди молиться за тебе,

І доленька твоя щаслива буде!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Ми, Сергій, тебе вітаєм,

Із Днем ангела твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти золотим!

***

Іменини – це свято душі і тепла, які зберігаються в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелові Сергій, щоб у нього було якомога менше роботи, а в тебе як можна менше неприємностей і бід. Якщо ти не шкодуєш себе, пожалій його!

***

Вітаю, Сергійку! Бажаю тобі здоров’я і щасливих посмішок, великих ідей і прагнень, світлих обріїв та перспектив, значущих досягнень і перемог, цікавих захоплень і яскравих свят життя. Будь успішний, впевнений в собі та завжди налаштований тільки на оптимістичну хвилю! Бажаю завзято і наполегливо йти до своїх цілей, не відступаючи від своїх принципів і не втрачаючи цінностей свого життя!

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