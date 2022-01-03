Церковний секс-скандал обростає пікантними подробицями: священник відреагував на звинувачення француза у зґвалтуванні

Зараз у поліції чекають на результати судово-медичної експертизи.

Французький аспірант, 25-річний Ніколя Імбер, звинуватив священника московського патріархату архимандрита Ахілу у сексуальних домаганнях і написав заяву в в поліцію. Панотець закиди відкидає і збирається писати на француза заяву у відповідь.

Продовження історії 3 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Про панотця із жіночого монастиря з села Горенка, що під Києвом, француз написав напередодні у соцмережі, виклав його фото та розповів, що сталося того вечора.

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Він аспірант паризького вишу. Вивчає східне православ’я. Спілкується зі українським священниками. Під час останнього візиту в Київ він зустрівся із архімандритом Ахілою. За словами француза, отець його домагався.

"Я сказав чому ти чіпав мій ч**н? Ти жахлива людина", - розповів він.

Але спочатку священник провів екскурсію своїми "володіннями": показав господарство при храмі та, власне, і сам храм. Потім, зі слів Ніколя, його посадили за стіл. Нагодували і, незважаючи на строгий піст, напоїли міцними церковними настоянками.

Хлопець згадує, що після кількох рюмок – йому стало зле і священник запропонував лишитись на ніч.

"Він дав мені алкоголь. І коли я ліг спати, то відчув, що захворів. У мене була температура. Насправді, у мене явно був COVID", - згадує чоловік.

Каже, що попросив допомоги у священника. А далі, все як у кошмарному сні.

"Я йому сказав: "Отче, ви спите? Мені дуже погано". Попросив, щоб він допоміг мені. Тоді він сказав мені: "Йди сюди!". Запропонував до нього підвестися. Я подумав, що він хотів мені допомогти. А він зробив, що він зробив, доки я був сонний, з температурою", - каже Ніколя.

Хлопець утік зі скандалом і за кілька днів написав заяву в поліцію і виклав усі переписку зі священником у своїй соціальній мережі.

Батюшка служить у монастирі на честь ікони Божої Матері "Києво-Братська" багато років. Каже, що про скандал з французом довідався із інтернету і вважає це підставою.

"Поліція займається цим. Я ж також не буду чекати, коли такі обвинувачення будуть лунати", - зазначив архімандрит Ахіла (Шахтарін).

Практично слово в слово він повторює історію зустрічі і спілкування з Ніколя. Аж до застілля.

"Ми спробували три (настоянки - Ред.) - калину, малину. В монастирі це не забороняється. У нас не було застілля. Борщ, пельмені рибні", - розповів він.

Ахіла каже, що саме Ніколя напросився на ночівлю. Йому дали окреме ліжко. Видали чисту піжаму і поклали спати.

"Я навіть запідозрив, що він прийняв якісь ліки, чи шось таке, бо в нього різко змінилася поведінка. Коли я його випроваджував, він агресивно себе почав поводити", - зазначив він.

Секс-скандал: священник, якого французький аспірант звинуватив у зґвалтуванні, усе заперечує

Будь-які спроби зґвалтування священник заперечує. Каже, поліція розбереться. Не вірить Ахіл і в "ковід" Ніколя.

В поліції Київської області підтвердили, що громадянин Франції подав заяву про злочин, а священника у Горинці вже допитали.

Зараз у поліції чекають на результати судово-медичної експертизи. Лише тоді стане ясно, хто кого домагався. Наразі провадження відкрито за статтею "побої та мордування".

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