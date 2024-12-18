"Цей дрон розбиває танки, а мене не розбив": 23-річний військовий, який втратив обидві ноги, розповів свою історію

Після вибуху ворожого "Ланцета" 23-річний Євдоким Сердюк втратив обидві ноги, але не здався. Хлопець, родом з Донеччини, після поранення перебрався до Вінниці. Після завершення лікування і реабілітації, ставши на протези, надихає інших поранених бійців.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнецова.

Євдоким Сердюк носить воду в шестилітрових бутлях, займається на тренажерах і підтягується на перекладині. Тренування щоденні. Євдокиму Сердюку — 23 і він вже ветеран. Після важкого поранення на Донеччині втратив обидві ноги через ворожий безпілотник, але не здався.

Євдоким Сердюк показує свої тренування

"Цей "Ланцет" розбиває танки, БМП, а мене не розбив", — каже Євдоким.

Його шлях був визначений ще 10 років тому, каже Євдоким, коли він побачив оборонців, які їхали захищати Донецький аеропорт через його село Бажане. І коли 2022 року почалося повномасштабне вторгнення, юнак, не вагаючись, пішов добровольцем.

"Мені телефонує мій друг, вже побратим, каже — поїхали у військкомат, в Покровськ. Там ми і потрапили на службу 24 числа, а 1 березня я був у війську", — каже Євдоким Сердюк.

Євдоким служив зенітником у 56-й Маріупольській бригаді. Прикривав позиції артилерії. Воював півтора року у найгарячіших точках. До того дня, поки його бойовий шлях не перервав ворожий "Ланцет".

Прийшов до тями вже у лікарні в Дніпрі з ампутованими ногами. Далі було тривале лікування і переїзд до Вінниці, де Євдоким заново вчився ходити — вже на протезах.

"На початку дуже важко було баланс тримати — ти неадаптований до цього. Все по-іншому, треба пристосуватися", — каже Євдоким Сердюк.

Євдоким Сердюк

Нелегко й досі, але хлопець не здається і щодня ставить собі дедалі складніші завдання. Подолання мокрих сходів, високих бордюрів і піднімання важких бутлів. Усі тренування знімає і викладає у Мережу.

"Можливо, це відео подивляться хлопці поранені, може, чогось змотивуються навчатися — що з таким навіть пораненням можна водички принести додому, і не тільки", — каже він.

Його мотиваційні ролики подивились тисячі людей — вийшла ціла програма реабілітації.

"Багато пишуть хлопці — така сама ампутація, подивились відео і це мотивує. Є хлопці з меншими пораненнями, а вони впадають в депресію, але якщо я без двох показую гарні результати, то вони повинні подивитись і зрозуміти, що в них ще легше", — каже Євдоким Сердюк.

Найбільше, каже хлопець, його надихають рідні, які завжди готові допомогти. Аби бути поруч з сином батьки Євдокима виїхали з Донеччини, разом з папугами.

Жодного разу, запевняє Євдоким, не пошкодував, що пішов добровольцем. Адже для перемоги потрібні зусилля кожного. Тож зніматиме свої ролики у Вінниці, поки його рідне село не звільнять від окупантів. Тоді він нарешті знову зможе повернутися додому.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 18 грудня. Примусова ЕВАКУАЦІЯ з Покровська! СУД над комбригом! Нова влада в Сирії!

Читайте також: