Цей прогноз для України шокує: провідниця у вищі виміри здивувала передбаченням

У Росії немає майбутнього, а диктатор Путін зникне вже найближчим часом! Провідниця у вищі виміри Айа шокувала гучним прогнозом. За її словами, на українців також чекає цілий перелік змін, утім, всі вони позитивні.

Що віщують Україні та Росії зорі та карти, що відчувають мольфари та провидці, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Гучне пророцтво для "Ерефії"

Що чекає на Росію та її божевільного очільника вже найближчим часом? В мережі є безліч прогнозів від мольфарів до екстрасенсів. Утім провідниця у Вищі виміри Айа дійсно ошелешила передбаченням. За її словами, у майбутньому плями під назвою “Росія” на мапі не буде, а Путін зникне. Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

"Він зникне незабаром, от побачите, найближчим часом."

Гучне пророцтво для Росії від тарологині

Своєю чергою переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова теж зробила гучне передбачення для Росії та назвала найбільший страх Кремля.

"Вони вже живуть у своїх найбільших страхах. Вони стосуються ненадійних партнерів, з якими якби не ця війна, Росія б з ними ніколи не мала справи. Бо вони дуже слизькі та хитрі і мають великий інтерес до боліт. Вони пішли з ними цією слизькою доріжкою. І кожен партнер їх так підставить, що вони навіть не будуть знати, куди їм тікати."

Плани Кремля

Також тарологиня передбачила плани Кремля у війни проти України.

"Показова кара, щоб впливати на міжнародний настрій, на домовленості та на вирішення мирного договору. Друге – це загроза дитині або дітям дуже важливої особи, щоб маніпулювати та впливати на рішення."

Що чекає на Україну?

Водночас провидиці відповіли на питання, що найближчим часом чекає на українців. Зокрема провідниця у Вищі виміри Айа переконана, що зовсім скоро на Україну чекає період розквіту.

"Я бачу 2030 рік. Дуже сяє сонце, яке осліплює. Україна буде дуже сильна, вона сяятиме над світом. Буде гарна екологія, нові проєкти, багато сучасних будинків."

Провідниця у Вищі виміри вважає, що від 2026 року Україна почне процес деформації та змін на краще.

"Я знаю, що те, що я розказую, має вигляд, як фантастика. Але те, що я розказую останніми роками, воно збувається."

Водночас Яна Пасинкова нещодавно також зробила гучне передбачення і для українців. Вона повідомила на своєму ютуб-каналі, до чого готуватися українцям взимку.



"До того, що не буде врожаю. Не буде що їсти. Будуть якісь великі зміни, які стосуються фермерства, господарства, продуктів харчування."

Також тарологиня повідомила про підняття тарифів.

"Підняття тарифів цьогоріч – однозначно очікувати. І це буде пов’язано з мобілізацією."

Пасинкова запевнила, що Україна буде отримувати військову допомогу від наших партнерів, але на хід війни це не впливає.

"Зараз впливають домовленості, а не реальна сила та зброя. Поки що так."

Що буде у Криму?

Ба більше, Яна Пасинкова зауважила, що бойові дії у Криму можуть початися ще наприкінці 2024 року. Хороші новини тарологиня повідомила і щодо демобілізації. Вона запевняє, що найближчі 4-ри процес поступово буде відбуватися і наші воїни зможуть хоча б відпочити.

"Щодо демобілізації найближчі чотири місяці, так чи інакше, вона буде відбуватися. Не масово, але поступово. У вигляді ротації, відпусток. І 40% складу наших захисників, так чи інакше, відпочинуть."

Коли кінець війни?

Також Яна Пасинкова зазначила, що агресивна тактика Росії, ймовірно, триватиме, а війна в Україні 2024 року навряд чи закінчиться. Вона зауважила, що попри це "якась історія" закінчиться.

"Кінець однієї глави – початок іншої глави. Тобто це не кінець, але це якась історія, яка буде закінчена та оприлюднена. Будуть виставлені маячки і заборони. А далі буде."

Коли закінчиться війна?

Водночас відомий астролог Влад Росс назвав терміни завершення війни. За його словами, все може закінчитись у 2025 році.

"Я бачу, що може бути тимчасове перемир’я. Це максимум, чого може добитись Макрон. Зараз найкращий час для перемовин. Юпітер, Венера, Меркурій в знаку Близнюків – дипломатія може відігравати рішучу роль."

Але і це не всі передбачення. Незабаром Україна почне перемагати Росію, а в 2025 року війна закінчиться. Такий прогноз дала і болгарська "Ванга" Іскра Караколєва в інтерв'ю болгарському "Телеграф".

"Ще трохи, і вони почнуть перемагати, згодом усе закінчиться. Щоправда, не знаю, чи цього року вони зможуть дотиснути їх. Бачу, що до літа в Україні буде багато подій."

Щодо ймовірності Третьої світової війни провидиця заспокоїла. За її словами, лідери не допустять цього.

"Щоб люди не хвилювалися і не напружувалися. Цього не допустять."

Ще одна війна?

Влад Росс ошелешив суспільство ще одним передбаченням – біля України може спалахнути ще одна війна. Він зазначив, що конфліктуватимуть Польща та Білорусь. Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен". Він зазначив, що Білорусь захоче анексувати Сувальський коридор. На це можуть відреагувати поляки та спробувати ввести війська до Мінська.

"Польща може оголосити їм війну, захопити Мінськ. Щоправда, це станеться лише тоді, коли Білорусь почне якісь рухи в Сувальському коридорі."

Порада астролога Зеленському

Також Влад Росс радить Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джейка Саллівана.

"Ми чули, що Зеленський говорив про місяці – нас переконують, щоб ми капітулювали, віддали свої території. Взагалі я дуже раджу Володимиру Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джейка Саллівана, щоб дочекатися коли вони підуть. Зараз можна погоджуватися і тягнути час, але рівно до того часу, коли в Білий дім зайде новий президент США."



Які області під загрозою обстрілів

В Мережі сотні прогнозів, від військових до експертів та навіть мольфарів. Нещодавно один із них здивував своїм прогнозом й назвав, які області в найближчі місяці візьметься щільно обстрілювати Росія, а також відповів на питання, чи використає Путін "ядерку". За його словами, рашисти будуть щільно атакувати південні регіони. Ситуація на півдні України, зокрема у Херсоні та Одесі, залишатиметься напруженою, а жителям південних областей слід бути готовими до можливих евакуацій. Такий прогноз дав мольфар Макс Гордєєв в інтерв'ю УНІАН.

“Ядерці” бути?

А от ймовірність використання Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України Гордєєв називає вкрай низькою.

Та все ж нагадаємо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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