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"Цей візит став історичним": Зеленський - про новий етап у взаєминах США та України

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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235
Час на прочитання
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"Цей візит став історичним": Зеленський - про новий етап у взаєминах США та України

Фото: Associated Press

Зеленський від імені українців подякував американцям за підтримку.

Президент України Володимир Зеленський подякував США за підтримку України. Він зазначив, що стосунки двох держав вийшли на новий рівень. 

Про це він сказав 21 грудня під час спільної пресконференції з Джо Байденом. 

"Дякую американському народу, який так багато робить для України. Я дякую вам за це. Цей візит до США став дійсно історичним для України та наших стосунків з Америкою та для американського лідерства. За 300 днів цієї війни ми розпочали дійсно новий етап взаємин між Україною та США. Ми вийшли на рівень реального союзництва, яке на 100% наповнене реальним змістом. І я сьогодні це відчув під час усіх моїх зустрічей, в усіх наших переговорах. Я хочу ще раз подякувати пану президенту Байдену за щиру підтримку та розуміння України, за будівництво міжнародної коаліції, за мудрі кроки та зусилля", - сказав Зеленський. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 грудня прилетів до Вашингтона. Його візит до останнього тримали в секреті через заходи безпеки. Президент уже зустрівся з американським лідером, який вкотре засудив війну Росії проти України. 

Також Володимир Зеленський виступить в американському Конгресі. 

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Дата публікації
Перегляди
235
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