"Ч*кнутий історик": Клімкін розповів, що Путін дві години розповідав Шольцу і Макрону про свою "місію"

За даними Клімкіна, Шольц назвав Путіна "ч*кнутим істориком".

Президент країни-агресорки Володимир Путін під час своїх зустрічей з президентом Франції Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольцом говорив про історію та свою "місію".

Про це під час спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" на каналі "1+1" сказав міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін.

"На останніх розмовах з Макроном і Шольцом, я знаю це з власних джерел, Путін по дві години говорив про історію. По дві години з кожним. Щольц просто дурів. Вийшов і сказав: "Я ж думав, що це буде про політику". І каже, "він же став ч*кнутим істориком". Тобто у нього в голові місія про свою спадщину, він реально вірить в те, що говорить", - сказав Клімкін.

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