Час для великих покупок: економісти розповіли, які товари здешевшають у червні перед осіннім стрибком цін

Експерти дали прогноз щодо цін в України / © ТСН.ua

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У червні 2026 року витрати українців на базовий продуктовий кошик зміняться мінімально порівняно з травнем, проте загальна тенденція на ринку демонструватиме змішану динаміку.

Завдяки масовому збору вітчизняного врожаю та збільшенню пропозиції від приватного сектора суттєво подешевшають ягоди, молода городина та яйця. Водночас хліб, м'ясо та імпортна побутова техніка продовжуватимуть поступово зростати в ціні через дорогі енергоносії, логістику та світовий дефіцит чіпів.

Чого чекати від червневих цінників у магазинах та на ринках і як на це вплине курс долара — у детальному прогнозі економічних експертів Олега Пендзина та Андрія Забловського для ТСН.ua.

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Продуктовий кошик: сезонні знижки проти логістичних витрат

За підрахунками члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, у червні порівняно з травнем середній продуктовий кошик зміниться мінімально — коливання становитимуть від мінус 1% до плюс 1,5% (або орієнтовно на 35–50 гривень). Мова йде про усереднений офіційний показник прожиткового мінімуму на одну особу у 2026 році, який наразі становить 2309 гривень.

Загальну вартість кошика суттєво стримає сезонне здешевлення багатьох позицій, проте хліб, м'ясо та бакалія продовжать поступово дорожчати через високі виробничі витрати, дорогі енергоносії та логістику. Якщо ж порівняти червневий чек не з попереднім місяцем, а з червнем минулого року, то цьогорічний літній кошик буде на 8–15% дорожчим, ніж торік.

Економіст Андрій Забловський детально спрогнозував, як саме зміняться цінники за окремими категоріями товарів.

Категорія перша: стрімке сезонне здешевлення (ягоди, городина та яйця)

Полуниця та черешня: у міру масового збору вітчизняного врожаю очікується падіння цін більше ніж удвічі. Прогноз вказує, що вже після 15 червня вартість полуниці впаде до 80–100 грн/кг, а черешні — до 100–120 грн/кг.

Городина: завдяки суттєвому збільшенню пропозиції від місцевих промислових виробників та приватного сектора, ціни на компоненти традиційного борщового набору у червні знизяться на 20–40% порівняно з травнем.

Курячі яйця: збільшення обсягів пропозиції від домашніх господарств створює жорстку конкуренцію великим птахофабрикам. Через це очікується падіння вартості десятка яєць на 10–15% (мінус 4–5 гривень на десятку).

Категорія друга: помірне зростання (м'ясо, хліб та риба)

М'ясо (курятина та свинина): роздрібні цінники у червні зростуть на 3–5%. Куряча тушка та свинина (зокрема, задок і лопатка) подорожчають насамперед через паливні витрати виробників та складну логістику.

Хліб (український, батон): через стабільне подорожчання борошна та підвищення тарифів на електроенергію для комерційних пекарень, хлібобулочні вироби додадуть у червні 1–2% до своєї попередньої вартості.

Риба (імпортна та вітчизняна): у цілому на ринку свіжа та заморожена риба подорожчає в межах 2–4%.

При цьому, за даними аналітиків, абсолютно не зміняться порівняно з травнем ціни на молочні продукти та базову бакалію — вартість молока, м’якого сиру, соняшникової олії та круп залишатиметься стабільною.

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Промтоварний кошик: стабільний долар та сезон великих розпродажів

Експерти зазначають, що великі українські рітейлери вже заклали у свої довгострокові бюджети середній курс долара на рівні 46 гривень. Проте у червні значного або раптового стрибка цін на побутові товари та електроніку не передбачається, оскільки зараз валютний ринок перебуває у стані відносної стабільності.

Олег Пендзин, економічний експерт: «Наразі міжбанківський курс долара коливається у невеликому діапазоні 44,2–44,5 грн/долар. Тому поточний червневий курс долара повністю покриває ризики імпортерів».

Економіст вважає, що у червні на ринку промислових товарів навпаки активно діятиме маркетинговий фактор — великі мережі починають масштабні літні розпродажі та акції на побутову техніку, кліматичне обладнання чи товари для дому. На старі лінійки товарів знижки подекуди сягатимуть 20–40%, що тимчасово нівелює загальну інфляцію для кінцевого покупця.

Водночас Андрій Забловський попереджає про точкове подорожчання деяких непродовольчих категорій:

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Косметика, побутова хімія та пластикові товари вітчизняних брендів можуть зрости на 2–4%, оскільки сировина для них закуповувалася виробниками безпосередньо під час попередніх курсових коливань валюти.

Ноутбуки, смартфони та комп'ютерні комплектуючі додадуть у вартості 4–5%. Оновлення складських запасів дистриб'юторів у другому кварталі збіглося зі світовим дефіцитом чіпів пам'яті та їхнім здорожчанням на міжнародних майданчиках. Гаджети з нових партій, які заходять у магазини в червні, будуть на кілька відсотків дорожчими за травневі залишки.

Одяг та взуття: у червні офіційно стартує сезон великих розпродажів, тому ціни на весняно-літні колекції впадуть на 30–50% і більше.

Експерт наполегливо радить споживачам купувати базові літні речі та техніку саме зараз, адже вже у серпні нові осінні колекції матимуть цінники, розраховані за курсом, значно ближчим до 46 грн/долар.

За словами Андрія Забловського, червень — це унікальний період накопичення потенціалу для неминучого осіннього подорожчання промтоварів. Зараз ціни стабільні завдяки міцній гривні, але як тільки восени бізнес почне переходити на реальні розрахунки за вищим курсом, відкладена інфляція наздожене роздрібний ринок. Тому червень є найкращим місяцем для споживача, аби зробити великі побутові покупки за «старими» вигідними цінами.

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