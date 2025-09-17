“Час грає на нас”: Жданов відповів, скільки ще максимум триватиме війна в Україні

Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Є шанс, що війна в Україні може закінчитися через два-три роки.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, правда про терміни завершення війни в Україні, ймовірно, «десь посередині» термінів, які лунають сьогодні в медіа. Водночас Жданов наголошує, що важливо чітко розуміти, що мають на увазі різні політики чи військові, коли говорять про «закінчення війни».

Реклама

«Що таке закінчення війни? Війна закінчується тільки тоді, коли одна сторона досягла тих цілей, які вона ставила перед війною. Все решта — це може бути заморожування конфлікту або перехід на збройний конфлікт низької інтенсивності, як це у нас було від 2014-го до 2022 року. Фактично це те ж саме заморожування, але не таке глибоке», — пояснює ТСН.ua Олег Жданов.

За його словами, справжнім завершенням війни можна вважати лише перемогу однієї зі сторін. Якщо жодна з держав не визнає поразки, йдеться про заморожений конфлікт.

Жданов додає, що єдиний реальний сценарій повного закінчення війни — це розпад Російської Федерації:

«Тому що у нас дуже сильні протиріччя, ми претендуємо на одну й ту ж історичну спадщину. Росія хоче вкрасти нашу історію. Росія не може існувати, доки існує держава Україна. Путін ставить питання таким чином, що без України Росія не імперія. Ну і на яких умовах можна закінчити цю війну? Або Україна капітулює, або Україна продовжує боротися і перемагає Російську Федерацію. Або вони, або ми».

Реклама

Військовий експерт Олег Жданов наголошує, що заяви політиків і депутатів про можливе завершення війни варто сприймати з обережністю. За його словами, вони справді можуть домовитися про заморожування конфлікту, але це матиме катастрофічні наслідки — призведе до нової війни, ще жорстокішої та кривавішої.

«Порівняйте 2014 рік і 2022 рік. І приблизно те ж саме ми матимемо, якщо зараз погодимося на заморожування конфлікту. До речі, Європа це повністю розуміє на сьогоднішній день. І вона проти припинення вогню, „за“ надання нам допомоги. Але вони не готові платити, а хочуть, щоб США дали зброю. Ну а Трамп зацікавлений просто у припиненні вогню: „Я хочу, щоб усі припинили вмирати“. Ми це вже проходили 2014 року», — вважає військовий експерт.

На його думку, найближчими роками в Україні триватиме позиційна, окопна війна. Одним із ключових факторів Жданов називає прагнення Росії закріпитися на правому березі Дніпра.

«Без плацдарму на правому березі Путін не зупиниться. Або в Запорізькій, або в Херсонській області — йому однаково. Він намагатиметься перейти Дніпро. Це стратегічно важливо, тому що не маючи плацдарму на правому березі, міркувати про продовження захоплення південно-східної України просто неможливо. Тому це такий етап, без якого не може йтися навіть про заморожування. Як зараз: Трамп намагається переконати Путіна, щоб він зупинився, а Путін робить вигляд, що він нічого не чує, і пре собі далі. Така війна позиційна», — пояснює експерт.

Реклама

За словами Жданова, перелам у перебігу війни напряму залежить від військової допомоги Україні:

«Припустимо, якщо нам дадуть ракети середньої дальності, 500 кілометрів і більше і в достатній кількості, то це кардинально змінить перебіг війни. Якщо нам озброєння дадуть, не так, як зараз — по чайній ложці в день, а необхідну кількість озброєння, і причому високоякісного озброєння, це кардинально змінить перебіг війни».

Не менш важливим фактором експерт вважає економічний тиск на Росію.

«Якщо США домовляться з Європою і запровадять санкції, то російська економіка „ляже“ за тиждень. Це, припустимо, заморожування рахунків. Чому Ірану можна було заморозити активи за нафту, а Росії ніхто не хоче заморожувати? Тому що всі купують цю нафту, зокрема й ми. Тільки ми не нафту купуємо, ми купуємо в Індії дизель, який Індія виробляє з російської нафти. От вам замкнене коло», — каже Олег Жданов.